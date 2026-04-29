کلین پلانٹ سینٹر اور نرسری معاونت اسکیم، باغبانی شعبے میں نئی امید، مرکزی وزیر کے اعلان کا خیرمقدم
مرکزی وزیر کی جانب سے جموں و کشمیر میں سو کروڑ روپے سے زائد مالیت کے کلین پلانٹ سینٹر کے قیام کا اعلان کیا گیا۔
Published : April 29, 2026 at 8:04 PM IST
اننت ناگ:(میر اشفاق) جموں و کشمیر میں زرعی اور باغبانی شعبے کی ترقی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں کاشتکاروں، فروٹ گروورز اور تاجروں نے زراعت، کسانوں کی بہبود اور دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کی جانب سے کئے گئے حالیہ اعلانات کا خیرمقدم کیا۔ ماہرین اور متعلقہ حلقوں نے ان اقدامات کو خطے کی معیشت، خصوصاً باغبانی کے شعبے کو نئی سمت دینے کی ایک سنجیدہ اور مؤثر کوشش قرار دیا ہے۔
مرکزی وزیر کی جانب سے جموں و کشمیر میں ایک سو کروڑ روپے سے زائد مالیت کے کلین پلانٹ سینٹر کے قیام کا اعلان کیا گیا، جس کا بنیادی مقصد سیب اور دیگر پھلوں کے کاشتکاروں کو بیماریوں سے پاک، صحت مند اور معیاری پودے فراہم کرنا ہے۔ یہ اقدام اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وادی کشمیر میں بیشتر باغات پرانے ہو چکے ہیں، جن کی پیداوار میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق جدید سائنسی طریقوں کے تحت دوبارہ شجرکاری (ری پلانٹیشن) کے ذریعے نہ صرف پیداوار میں اضافہ ممکن ہے بلکہ پھلوں کے معیار کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ حکومت نے نجی نرسریوں کے فروغ کے لیے بھی خصوصی مالی معاونت کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت چھوٹی نرسریوں کو 2 کروڑ روپے جبکہ بڑی نرسریوں کو 4 کروڑ روپے تک کی مدد فراہم کی جائے گی۔ اس اقدام کا مقصد معیاری پودوں کی دستیابی کو یقینی بنانا اور مقامی سطح پر جدید نرسری نظام کو فروغ دینا ہے۔ ساتھ ہی زعفران، سیب اور دیگر اہم فصلوں کے لیے ماہرین پر مشتمل سائنسی ٹیمیں بھی تعینات کی جائیں گی جو جدید تحقیق اور تکنیکی رہنمائی فراہم کریں گے۔
مرکزی وزیر نے یہ بھی اعلان کیا کہ زرعی سائنسدانوں کی ایک خصوصی ٹیم جموں و کشمیر کا دورہ کرے گی، جو خطے میں زعفران کی کم ہوتی پیداوار، سیب کے باغات میں پیداوار کی نمایاں کمی، مقامی موسمی حالات کے مطابق موزوں فصلوں کے انتخاب اور کسانوں کی آمدنی میں اضافے کے امکانات کا تفصیلی جائزہ لے گی۔ اس کے بعد زمینی حقائق کی بنیاد پر پالیسیاں مرتب کی جائیں گی تاکہ کسانوں کو درپیش مسائل کا دیرپا حل نکالا جا سکے۔
درآمدی سیب اور ٹیرف کے حوالے سے پائے جانے والے خدشات پر بھی مرکزی حکومت نے واضح موقف اختیار کیا ہے۔ چوہان نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت مقامی کاشتکاروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور کسی بھی صورت میں ان کے مفاد کو نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت میں سالانہ تقریباً 26 لاکھ میٹرک ٹن سیب پیدا ہوتا ہے، تاہم اس کے باوجود ملکی طلب زیادہ ہے، جس کے پیش نظر مقامی پیداوار میں اضافہ ناگزیر ہے۔
جبلی پورہ فروٹ منڈی ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سیکرٹری عبدالغنی کمال نے سرکار کے اس قدم کا خیر مقدم کرتے ہقئے کہا کہ ان تمام اقدامات سے نہ صرف زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ کسانوں کی آمدنی میں بھی خاطر خواہ بہتری آئے گی۔ جدید باغبانی کے فروغ، معیاری پودوں کی دستیابی اور سائنسی تحقیق کے امتزاج سے جموں و کشمیر کا زرعی شعبہ ایک نئی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ مرکزی وزیر نے حالیہ دنوں کشمیر کے اپنے دو روزہ دورے کے دوران یہ زراعت اور باغبانی کے حوالے سے یہ اعلان کیا تھا۔
