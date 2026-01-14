ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بارہویں جماعت نتائج کا اعلان،امتحانات میں 84 فیصد امیدوار سرخرو
قبل ازیں جموں وکشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن دسویں جماعت کے سالانہ (ریگولر) امتحانات کا اعلان کیا گیا جس میں 85 فیصد امیدوار کامیاب رہے۔
Published : January 14, 2026 at 2:56 PM IST
سرینگر( پرویز الدین) : جموں و کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے آج بارہوین جماعت کے سالانہ امتحان کے نتائج کا اعلان کیا، جس میں مجموعی طور 85 فیصد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے اعداد شمار کے مطابق اس امتحان میں 70735 مجموعی طور پر امیداوار شامل ہوئے تھے جن میں59435 امیداوار کامیاب قرار دیئے گئے۔
اس سے قبل جموں وکشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن دسویں جماعت کے سالانہ (ریگولر) امتحانات کا اعلان کیا ہے۔ جس میں مجموعی کامیاب امیدواروں کی شرح 85 فیصد رہی۔ دسویں جماعت کے امتحانات میں گزشتہ برس 94,845 طلباء نے شرکت کی تھی۔ بدھ کی صبح سے دسویں اور بارہویں جماعت کے امیداوار اپنے اپنے نتائج دیکھنے کی خاطر بورڈ کی ویب سائٹ پر اپنی نظریں لگائے بیٹھے تھے۔ ایسے میں اب نتائج ظاہر ہونے کے ساتھ ہی کہیں خوشی اور کہیں غم کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے۔
ادھر جموں وکشمیر کی وزیز تعلیم سکینہ ایتو نے پیر کو کہا تھا کیا تھاکہ دسویں اور بارہویں جماعت کے سالانل امتحانی نتائج کا اعلان 14 جنوری یعنی بدھ کو کیا جائے گا۔واضح رہے کہ سال 2024 میں جموں و کشمیر حکومت نے اپنے پہلے اہم فیصلے کے تحت یکساں تعلیمی کلینڈر کو تبدیل کر کے دوبارہ نومبر، دسمبر بحال کیا، جس کے مطابق بورڈ کے دسویں اور بارہویں جماعت کے امتحانات ہھر سے نومبر، دسمبر کےدرمیان منعقد کئے جارہے ہیں۔
بتا دیں کہ اس مرتبہ جموں و کشمیر بورڈ نے دسویں اور بارہویں جماعت کے امتحانات کے لیے نصاب میں 15 فیصد رعایت کا اعلان کیا تھا۔