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چیف جسٹس سوریہ کانت 18 اکتوبر کو لداخ پہنچیں گے، پیر کو لیہہ میں ہائی کورٹ کی پہلی بنچ کا کریں گے افتتاح
چیف جسٹس سوریہ کانت کے علاوہ کئی اعلیٰ جج صاحبان بھی لداخ کا دورہ کر رہے ہیں۔
Published : October 17, 2026 at 5:38 PM IST
سرینگر: چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت آئندہ کل یعنی 18 اکتوبر کو یونین ٹیریٹری لداخ کا دورہ کر رہے ہیں اور اگلے روز یعنی 19 اکتوبر کو لیہہ میں ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ کی پہلی لداخ بنچ کا باضابطہ طور افتتاح کریں گے۔ اسے افتتاح سے مرکزی زیر انتظام علاقے میں لوگوں کے لیے انصاف تک رسائی آسان بنانے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔
یہ افتتاح ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب سپریم کورٹ میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی گہری نظرثانی (SIR) سے متعلق معاملات کی سماعت جاری ہے۔ اس طرح چیف جسٹس کا دورۂ لداخ ملک کی سطح پر جاری اہم عدالتی کارروائیوں کے پس منظر میں ہو رہا ہے۔
لداخ انتظامیہ کے عہدیداروں کے مطابق، لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ اور جموں و کشمیر و لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس پشپیندر سنگھ بھٹی بھی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔
ایک سینئر عہدیدار نے بتایا: "چیف جسٹس آف انڈیا کے ساتھ سپریم کورٹ کے چند دیگر سینئر جج صاحبان کے بھی آنے کا امکان ہے۔ 18 اکتوبر کو ان کی آمد کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ 19 اکتوبر کو چیف جسٹس سوریا کانت اس بنچ کا افتتاح کریں گے۔"
نئی بنچ میں 19 سے 23 اکتوبر تک لیہہ میں مقدمات کی سماعت کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ اس ابتدائی دور کے لیے 105 مقدمات سماعت کے لیے درج کیے گئے ہیں۔ تاہم، ہائی کورٹ کی جانب سے 14 اکتوبر کو جاری نوٹس میں کہا گیا ہے کہ بنچ لیہہ میں 21 سے 23 اکتوبر تک بیٹھے گی، جبکہ مقدمات کی سماعت کے لیے 19 سے 23 اکتوبر کی تاریخیں مقرر کی گئی ہیں۔
عہدیداروں کے مطابق، ہائی کورٹ نے فروری 2023 میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے لداخ سے متعلق مقدمات کی سماعت شروع کی تھی۔ انہوں نے کہا: ’’اس سہولت نے مقدمات سے وابستہ لوگوں اور وکلاء کو ایک متبادل فراہم کیا، لیکن لیہہ میں بالمشافہ سماعتوں کا آغاز عدالتی نظام تک رسائی بہتر بنانے کی جانب ایک اور قدم ہے۔"
مرکزی کابینہ نے اگست 2026 میں لداخ میں ہائی کورٹ کی بنچ قائم کرنے کی منظوری دی تھی۔ اس کے بعد جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سفارش پر لیفٹیننٹ گورنر نے ابتدائی طور پر اس بنچ کے لیے لیہہ کو مقام کے طور پر منظور کیا۔
مقدمات کی تقسیم
بنچ کی پہلی نشست سے یہ اندازہ لگانے میں مدد ملے گی کہ مقدمات کی تقسیم، سماعت کے لیے فہرست تیار کرنے اور دیگر عدالتی انتظامات کو عملی طور پر کس طرح انجام دیا جائے گا۔ 105 مقدمات کی فہرست میں دیوانی اور فوجداری مقدمات، رِٹ درخواستیں، اپیلیں، ثالثی سے متعلق تنازعات اور توہینِ عدالت کے معاملات شامل ہیں۔
ان مقدمات میں مرکزی زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ اور اس کے مختلف محکموں سے متعلق تنازعات کے علاوہ زمین اور محصولات کے معاملات، فوجداری کارروائیاں، تعمیراتِ عامہ، صحت، تعلیم، بیمہ اور ملازمت سے متعلق امور بھی شامل ہیں۔
ہائی کورٹ کے 14 اکتوبر کے نوٹس کے مطابق عدالت کے طے شدہ روسٹر کے تحت مقدمات کو لداخ بنچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے یا ان کی فہرست میں شامل کرنے کا عمل آگے بڑھایا گیا ہے۔
ابتدائی طور پر بنچ کی نشست صرف تین دن، یعنی 21 سے 23 اکتوبر تک محدود رکھی گئی ہے، حالانکہ سماعتوں کا مجموعی شیڈول 19 سے 23 اکتوبر تک ہے۔ اس انتظام کے تحت عدالت لیہہ میں درج مقدمات کی سماعت شروع کر سکے گی، جبکہ مستقبل میں بنچ کے کام کا مستقل شیڈول طے کیا جائے گا۔
جج صاحبان فی الحال متعین نہیں
ہائی کورٹ کے نوٹس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس بنچ میں کون سے جج شامل ہوں گے۔ اس میں بنچ کے علاقائی دائرۂ اختیار کی تفصیلات بھی نہیں دی گئی ہیں اور نہ ہی یہ واضح کیا گیا ہے کہ لداخ سے متعلق زیر التوا مقدمات کو سرینگر اور جموں میں ہائی کورٹ کے مرکزی مقامات سے منتقل کیا جائے گا یا نہیں۔
چیف جسٹس سوریہ کانت کا یہ دورہ چیف جسٹس آف انڈیا کا عہدہ سنبھالنے کے بعد لداخ کا دوسرا دورہ ہوگا۔ اس سے قبل وہ 27 مارچ 2026 کو لیہہ آئے تھے۔ اس وقت لیفٹیننٹ گورنر اور جموں و کشمیر و لداخ ہائی کورٹ کے اُس وقت کے چیف جسٹس جسٹس ارون پلی سمیت دیگر ججوں اور سینئر عہدیداروں نے ان کا استقبال کیا تھا۔
استقبالیہ تقریب میں سول انتظامیہ، پولیس، عدلیہ اور فوج کے نمائندے بھی موجود تھے۔ ان میں لداخ کے چیف سیکریٹری، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور 14 کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ بھی شامل تھے۔ اس دورے کے دوران چیف جسٹس کو رسمی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تھا اور لداخ کے ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنے والے روایتی ثقافتی پروگرام کے ذریعے ان کا استقبال کیا گیا تھا۔
ان کے دورے کے پروگرام میں لیہہ اور کرگل میں نئے تعمیر شدہ ضلعی عدالتوں کے احاطوں اور لداخ لیگل سروسز اتھارٹی کے دفتر کا افتتاح بھی شامل تھا۔ مقامی لوگوں تک قانونی سہولیات کی رسائی بڑھانے کے لیے ایک بڑے قانونی خدمات کیمپ اور بیداری پروگرام کا بھی منصوبہ بنایا گیا تھا۔
دورے کے دوران فوجی اہلکاروں کے ساتھ ملاقاتیں بھی شامل تھیں۔ اس سلسلے میں فوجی اہلکاروں اور قبائلی برادریوں کو درپیش قانونی مسائل پر ہونے والی بات چیت کو آگے بڑھایا گیا تھا۔
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