ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے حق میں سول سوسائٹی بھی میدان میں، سرینگر میں متفقہ قرارداد منظور
سرینگر میں منعقدہ اجلاس میں مفتی ناصر الاسلام سمیت کئی تجارتی و سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے ریاستی درجہ کے حق میں آواز بلند کی۔
Published : July 7, 2026 at 6:54 PM IST
سرینگر: سرینگر میں منگل کو سول سوسائٹی کے 150 سرکردہ ارکان کے ایک اجلاس میں متفقہ قرارداد منظور کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔
نیشنل کانفرنس نے 20 جولائی کو نئی دہلی میں ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے پر مجوزہ احتجاج سے قبل ماحول بنانے کے لیے ڈل جھیل کے کنارے واقع شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر (ایس کے آئی سی سی) میں سول سوسائٹی کے نمائندوں کو مدعو کیا تھا۔ اجلاس میں ٹریڈ یونینوں، مذہبی رہنماؤں اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔
دفعہ 370 کی منسوخی اور جموں و کشمیر کو دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کیے جانے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ سول سوسائٹی نے ریاستی درجے کی بحالی کے حق میں باضابطہ طور پر قرارداد منظور کی ہے۔
ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں منعقد ہوئے اجلاس میں متفقہ قرارداد منظور کی گئی، جس میں مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ جموں و کشمیر کا مکمل ریاستی درجہ مزید تاخیر کے بغیر بحال کیا جائے۔ اجلاس صبح 11 بجے شروع ہوا اور دوپہر تک جاری رہا۔ اس دوران سول سوسائٹی کو ساتھ لے کر چلنے اور ریاستی درجے کے مطالبے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا مشترکہ محاذ قائم کرنے سمیت کئی تجاویز پیش کی گئیں۔
اپنے خطاب میں جموں و کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے مختلف طبقوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے اقدام کو سراہتے ہوئے ریاستی درجے کی بحالی کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی جموں و کشمیر کے عوام کی جمہوری خواہشات اور آئینی وقار کی عکاس ہے، اس لیے تمام متعلقہ فریقوں کو اس مقصد کے لیے متحد ہونا چاہیے۔
کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن کے صدر محمد یاسین خان نے کہا کہ تاجروں کو اپنے مسائل ایک ہی جگہ پر حل کرانے میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے اتحاد پر زور دیا۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اجلاس کو "انتہائی نتیجہ خیز" قرار دیتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے صدر کو اجلاس کے دوران کئی مفید تجاویز اور مثبت آرا موصول ہوئیں۔
نیشنل کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ یہ قرارداد اجلاس میں موجود سول سوسائٹی کے نمائندوں کی مشترکہ اور متفقہ آواز کی عکاسی کرتی ہے، جو جموں و کشمیر کے مکمل ریاستی درجے کی فوری بحالی کے وسیع عوامی مطالبے کی دوبارہ توثیق کرتی ہے۔
نئی دہلی کی جانب سے مسلسل یہ موقف دہرایا جا رہا ہے کہ "مناسب وقت پر ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا"، جبکہ جموں و کشمیر حکومت اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کو بھی ریاستی درجے کی جلد بحالی کے لیے قرارداد پیش کر چکی ہے۔
حکمران جماعت نیشنل کانفرنس نے اس سلسلے میں کئی پروگراموں کا اعلان کیا ہے، جن میں 11 جولائی کو سرینگر اور جموں میں کنونشن بھی شامل ہیں۔ یہ کنونشن پارٹی کے بانی مرحوم شیخ محمد عبداللہ کی اہلیہ بیگم اکبر جہاں کی برسی کے موقع پر منعقد کیا جائے گا۔
این سی نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن مرکز کے خلاف اپنی مہم کو تیز کرنے کے لیے جنتر منتر پر احتجاج کرنے کا پروگرام پہلے ہی مشتہر کر لیا ہے۔ اس احتجاج میں نیشنل کانفرنس کے 41 ارکانِ اسمبلی اور چار ارکانِ پارلیمنٹ دھرنہ دیں گے۔ اس کے بعد پارٹی کے بعض نمائندے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کرکے جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کے مطالبے پر مبنی ایک یادداشت پیش کریں گے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس احتجاج میں انڈیا اتحاد (INDIA Bloc) اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی مدعو کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: