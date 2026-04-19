ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سول ڈیفنس پونچھ میں بلیک آؤٹ، فضائی حملے کے سائرن کے ساتھ موک ڈرل کرے گا
موک ڈرل کی یہ مشقیں 20 اپریل سے 24 اپریل 2026 تک پونچھ ضلع کے مختلف مقامات پر انجام دی جائیں گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 19, 2026 at 1:58 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): سرحدی ضلع پونچھ میں سول ڈیفنس کی جانب سے ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کے تحت بلیک آؤٹ اور ایئر ریڈ سائرن پر مشتمل موک ڈرلز منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
ایک سرکاری حکم نامے کے مطابق یہ مشقیں 20 اپریل سے 24 اپریل 2026 تک ضلع کے مختلف مقامات پر انجام دی جائیں گی۔ اس دوران مختلف محکمے مشترکہ طور پر حصہ لے کر ہنگامی صورتحال میں اپنے ردِعمل اور باہمی تال میل کا جائزہ لیں گے۔
ڈپٹی کمشنر پونچھ کے دفتر سے جاری ہدایات میں متعلقہ محکموں کو سول ڈیفنس اور دیگر ایجنسیوں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے اور مشقوں کے کامیاب انعقاد کے لیے تمام ضروری انتظامات یقینی بنانے کو کہا گیا ہےْ ان میں عوامی بیداری، لاجسٹکس اور دیگر انتظامی اقدامات شامل ہیں۔
اس حکم نامے کے مطابق ان مشقوں کا مقصد نہ صرف اداروں کی تیاری کو بہتر بنانا ہے بلکہ عوام کو بھی ہنگامی حالات کے دوران احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرنا ہے۔ اس دوران شہریوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سائرن اور بلیک آؤٹ کے دوران گھبرائیں نہیں کیونکہ یہ ایک طے شدہ مشق کا حصہ ہے۔
اس دوران تمام محکموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی کارکردگی سے متعلق رپورٹ مرتب کرکے اعلیٰ حکام کو پیش کریں تاکہ آئندہ کے لیے حکمت عملی کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔
