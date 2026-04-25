ادھم پور میں ماک ڈرل کا اہتمام، فضائی حملوں کے سائرن، بلیک آؤٹ اور سول ڈیفنس کی مشق

جموں کے ضلع ادھم پور میں انتباہی سائرن بجاکر بلیک آؤٹ کی فرضی مشق کی گئی، تاکہ تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے۔

ادھم پور میں سول ڈیفنس کے فضائی حملے بلیک آؤٹ فرضی مشق کا انعقاد کیا گیا
ادھم پور میں سول ڈیفنس کے فضائی حملے بلیک آؤٹ فرضی مشق کا انعقاد کیا گیا (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 25, 2026 at 9:31 AM IST

ادھم پور( آشیش دت): شہری دفاع کے فضائی حملے اور بلیک آؤٹ فرضی مشق کا انعقاد جمعہ کی شام ادھم پور ضلع میں کیا گیا تاکہ تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے اور ممکنہ ہوائی حملے کے حالات کے دوران ہنگامی ردعمل کے بارے میں عوامی بیداری پیدا کی جا سکے۔

مشق کے ایک حصے کے طور پر شہر بھر میں رات 8:00 بجے کے قریب انتباہی سائرن بجایا گیا، جس کے بعد مکینوں نے اپنے گھروں اور دکانوں کی روشنیاں بند کر کے مکمل بلیک آؤٹ کا مشاہدہ کیا۔ تیاری کی مشق کے ایک حصے کے طور پر تقریباً آدھے گھنٹے تک بلیک آؤٹ جاری رہا۔

مشق کے دوران پولیس اہلکاروں نے کئی مقامات پر گاڑیوں کو روکا اور ڈرائیوروں کو ہدایت کی کہ وہ اپنی ہیڈلائٹس بند کر دیں۔ بلیک آؤٹ کی مشق کو یقینی اور با اثر بنانے کے لیے ٹریفک کی نقل و حرکت کو عارضی طور پر روک دیا گیا۔

ادھم پور کے رہائشیوں نے موک ڈرل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پوری مشق میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا۔ ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف اور رضاکار ٹیموں نے مشترکہ طور پر موک ڈرل کے حصہ کے طور پر لوگوں کو بچا کر ڈرل مشقیں کیں۔

