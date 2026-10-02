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کٹھوعہ فائرنگ میں ہلاک سی آئی ایس ایف کانسٹیبل محمد رفیق پورے اعزاز کے ساتھ سپرد خاک
واضح رہے کہ 29 ستمبر کو کٹھوعہ میں سی آئی ایس ایف اہلکار کی فائرنگ سے چار ساتھی ہلاک ہو گئے تھے۔
By PTI
Published : October 2, 2026 at 10:00 AM IST
جموں: جموں و کشمیر کے ضلع کٹھوعہ میں آپسی فائرنگ کے ایک واقعے میں ہلاک ہونے والے سی آئی ایس ایف کانسٹیبل محمد رفیق کی آخری رسومات جمعرات کو ضلع ڈوڈہ کے بھلیسہ علاقے میں واقع ان کے آبائی گاؤں میں پورے اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں۔ اہل خانہ، رشتہ داروں، سی آئی ایس ایف، پولیس اور سکیورٹی اہلکاروں کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔
منگل کی شام کٹھوعہ ضلع کے بسوہلی کے مشکا علاقے میں واقع سیوا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ پر ایک ساتھی اہلکار کی مبینہ فائرنگ کے نتیجے میں رفیق سمیت سی آئی ایس ایف کے چار اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔
رفیق کے والد، محمد اسرائیل، نے اس واقعے کی منصفانہ اور غیر جانبدارانہ جانچ کا مطالبہ کیا اور اپنے بیٹے کی ہلاکت کا سبب بننے والے تمام حالات کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
اس موت پر گہرے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ نہ صرف ہمارے خاندان کے لیے بلکہ پوری برادری کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ انہوں نے مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اہلکاروں کی مناسب کونسلنگ، ان کے رویے کی جانچ اور اہلکاروں کی درست تعیناتی کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ "یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس معاملے کی منصفانہ اور شفاف جانچ ہونی چاہیے۔ ہمیں انصاف چاہیے"۔
ہلاک ہونے والے جوان کے ایک رشتہ دار، انور نے کہا کہ ترنگے میں لپٹی رفیق کی لاش کو دیکھنا ان کے خاندان کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا اور انہوں نے سکیورٹی اہلکاروں پر زور دیا کہ وہ غصے کے لمحات میں صبر و ضبط سے کام لیں۔
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انہوں نے کہا کہ پورا گاؤں رفیق کی موت پر سوگ منا رہا ہے کیونکہ وہ وہاں ہر ایک کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے تھے۔ رفیق کے علاوہ، اس واقعے میں ہلاک ہونے والے دیگر اہلکاروں میں اسسٹنٹ کمانڈنٹ انکت کمار پانڈے، سب انسپکٹر لکشمن سنگھ اور کانسٹیبل سندیپ کمار شامل تھے۔
ملزم سی آئی ایس ایف ہیڈ کانسٹیبل کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا، جب کہ فائرنگ کا سبب بننے والے حالات کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ سی آئی ایس ایف نے اس واقعے کی محکمہ جاتی انکوائری کا حکم بھی دیا ہے۔ محکمے نے یہ بھی کہا ہے کہ جاری انکوائری کے ایک حصے کے طور پر جائے وقوع کے آس پاس کے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
یہ واقعہ کٹھوعہ کے بسوہلی میں واقع گاؤں مشکا میں سیوا-III ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ پر شام تقریباً 7:30 بجے پیش آیا۔ ابتدائی جانکاری کے مطابق، ملزم نے مبینہ طور پر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ تلخ کلامی کے بعد اپنی سروس رائفل سے فائرنگ کر دی۔
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