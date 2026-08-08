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مبینہ دہشت گرد بھرتی کیس کے سلسلہ میں کشمیر کے متعدد مقامات پر، سی آئی کے، کی تلاشی کارروائیاں
سی آئی کے، کی ٹیموں نے بارہمولہ، شوپیاں، اننت ناگ، کپواڑہ، بانڈی پورہ اور دیگر اضلاع میں مختلف مقامات پر تلاشی کارروائیاں کی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 8, 2026 at 8:56 AM IST|
Updated : August 8, 2026 at 10:29 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر (سی آئی کے) نے ہفتہ کی صبح وادی کشمیر کے مختلف اضلاع میں بیک وقت متعدد مقامات پر چھاپہ مار کارروائیاں انجام دیں۔ حکام کے مطابق یہ کارروائیاں دہشت گردی سے متعلق ایک کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں کی گئیں، جس میں مبینہ طور پر آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے دہشت گردی کی تشہیر، اس کی حمایت اور افراد کو دہشت گرد تنظیموں میں شامل ہونے کے لیے تیار کرنے کے الزامات شامل ہیں۔
حکام کے مطابق ،سی آئی کے، کی ٹیموں نے بارہمولہ، شوپیاں، اننت ناگ، کپواڑہ، بانڈی پورہ اور دیگر اضلاع میں مختلف مقامات پر تلاشی لی۔ ان کارروائیوں کے دوران متعلقہ افراد کے رہائشی مکانات اور دیگر مقامات کی تلاشی لی گئی اور مبینہ طور پر ڈیجیٹل و دیگر شواہد کی جانچ کی گئی۔
#WATCH | Qazigund, Jammu & Kashmir: Counter Intelligence Kashmir (CIK) conducted simultaneous search operations at multiple locations across Anantnag, Shopian and Baramulla districts.— ANI (@ANI) August 8, 2026
During a raid at a residential house in Hiller Shahabad, Anantnag, a CIK team led by DySP… pic.twitter.com/UUJlgv5ORn
حکام نے بتایا کہ یہ کارروائیاں سی آئی کے پولیس اسٹیشن سرینگر میں درج ایف آئی آر نمبر 03/2023 کے سلسلے میں کی گئیں۔ مذکورہ مقدمہ تعزیرات ہند کی دفعات 505 اور 153 اے کے علاوہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) کی دفعات 13 اور 18 کے تحت درج ہے۔
تحقیقات کے مطابق کیس میں مبینہ طور پر آن لائن پلیٹ فارمز کے غلط استعمال کے ذریعہ دہشت گردی کو سراہنے اور اس کی تشہیر کرنے کے ساتھ ساتھ افراد کو دہشت گرد تنظیموں میں شمولیت کے لیے متاثر کرنے کے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
مختلف مقامات پر تلاشی کارروائیاں جاری ہیں ۔ حکام نے فوری طور پر کسی گرفتاری یا برآمدگی کی تفصیلات فراہم نہیں کیں، جبکہ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
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