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اننت ناگ میں سی آئی کے، کی تین مقامات پر چھاپہ مار کارروائیاں، مختلف علاقوں میں رہائشی مکانات کی تلاشی
تعزیراتِ ہند اور UAPA کے تحت درج FIR 2023/07 کے سلسلے میں چھاپے مارے گئے۔مجسٹریٹ کی موجودگی میں قانونی ضابطوں کے تحت تلاشی لی گئی۔
Published : November 6, 2026 at 9:37 AM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر): کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر (CIK) نے جمعہ کے روز جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ایک بڑی کارروائی کے تحت تین مختلف مقامات پر بیک وقت چھاپہ مار کارروائیاں انجام دیتے ہوئے رہائشی مکانات کی تفصیلی تلاشی لی۔ یہ تلاشی مہم علاقے میں سکیورٹی فورسز کی انسدادِ دہشت گردی اور امن و امان برقرار رکھنے کی کوششوں کا حصہ مانی جا رہی ہے۔
سرکاری ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق، یہ حالیہ کارروائیاں سرینگر میں درج ایک پرانے معاملے کے سلسلے میں انجام دی گئی ہیں۔ اس کیس کے تحت انڈین پینل کوڈ (آئی پی سی) اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون (یو اے پی اے) کی مختلف سنگین دفعات کے تحت پہلے ہی باضابطہ مقدمہ درج کیا جا چکا ہے، جس کی کڑیاں ان مقامات سے جڑ رہی ہیں۔
Counter Intelligence Kashmir carries out raids at three different locations in Anantnag district of South Kashmir as part of an ongoing investigation in connection with FIR No. 07/2023 of the UAPA case registered at Police Station CIK Srinagar. Further details are awaited: Sources— IANS (@ians_india) November 6, 2026
تلاشی کے دوران متعلقہ مجسٹریٹ بھی موقع پر موجود
تفصیلات کے مطابق، کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر کی دو الگ الگ ٹیموں نے ضلع اننت ناگ کے علاقے بجبہاڑہ میں دو مختلف رہائشی مکانات پر تلاشی کارروائی انجام دی، جب کہ تیسری کارروائی اس کے متصل علاقے مٹن کے گاؤں کرانگسو میں عمل میں لائی گئی۔ ان تمام کارروائیوں کو ایک اعلیٰ پولیس افسر کی براہِ راست نگرانی میں انجام دیا گیا، جب کہ تلاشی کے دوران متعلقہ مجسٹریٹ بھی موقع پر موجود تھے تاکہ تمام قانونی ضابطوں اور مقررہ طریقۂ کار پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔
Anantnag, Jammu and Kashmir: Counter Intelligence Kashmir (CIK) conducted searches at three locations in Anantnag district in connection with an IPC and UAPA case. Two residential houses were searched in Bijbehara and one in Krangsoo village of Mattan https://t.co/af9UW1AaEv— IANS (@ians_india) November 6, 2026
ایف آئی آر کی تفصیلات اور عائد دفعات
حکام کے مطابق، یہ چھاپے ایف آئی آر نمبر 07/2023 کے سلسلے میں مارے گئے ہیں، جو پولیس اسٹیشن کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر، سرینگر میں درج ہے۔ مذکورہ مقدمے میں انڈین پینل کوڈ (IPC) کی دفعات 153-A (مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینا)، 505 (عوام میں خوف یا اشتعال پیدا کرنے والے بیانات) اور 506 (مجرمانہ دھمکی) کے علاوہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون (UAPA) کی دفعات 13، 18، 18-B اور 39 شامل ہیں۔ ان دفعات کا تعلق بنیادی طور پر ملک دشمن سرگرمیوں، سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے، مجرمانہ سازشوں اور غیر قانونی گروپوں کو تعاون فراہم کرنے سے ہے۔
Budgam, Jammu and Kashmir: The CIK conducted raids in the Magam area of Budgam district https://t.co/nteAin23Wk— IANS (@ians_india) November 6, 2026
گرفتاری، قابلِ اعتراض مواد، ڈیجیٹل آلات
تاہم، ان حالیہ چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران کسی کی گرفتاری، قابلِ اعتراض مواد، ڈیجیٹل آلات یا دیگر اشیاء کی برآمدگی کے حوالے سے سکیورٹی ذرائع کی طرف سے فی الحال کوئی باضابطہ تفصیلات شیئر نہیں کی گئی ہیں۔
مزید تفصیلات کے مطابق زینہ کوٹ میں چھاپے کے دوران تلاشی لیے گئے مکان میں رہائش پذیر نوجوان کی والدہ کو 29 اپریل 2025 کو پاکستان ڈی پورٹ کیا گیا تھا، جہاں وہ اس وقت مقیم ہیں۔ قابلِ ذکر ہے کہ مذکورہ مقدمے میں مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے، عوام میں خوف و اشتعال پیدا کرنے والے بیانات، مجرمانہ دھمکیوں اور غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق دفعات شامل ہیں۔
تاہم، ان چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران کسی گرفتاری، قابلِ اعتراض مواد یا دیگر اہم اشیاء کی برآمدگی کے حوالے سے تاحال کوئی باضابطہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر کی جانب سے کارروائیوں کے نتائج اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔