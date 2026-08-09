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سوشل میڈیا پر مبینہ بنیاد پرست مواد شیئر کرنے کا الزام، بیروہ کا شخص گرفتار
ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں اس کے خلاف BNSS کی دفعات 126 اور 170 کے تحت کارروائی شروع کی گئی۔
Published : August 9, 2026 at 9:14 AM IST
بڈگام، جموں و کشمیر (محمد عارف وانی): کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر (CIK) نے ہفتہ کے روز وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام سے ایک شخص کو مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر بنیاد پرستانہ مواد شیئر کرنے کے الزام میں حراست میں لے لیا۔
حکام کے مطابق زیرِ حراست شخص کی شناخت سراج نبی پرے ساکن آرچندرہامہ، ماگام بڈگام کے طور پر ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی جانچ کے دوران حکام کو ایسی پوسٹس، تصاویر اور دیگر ڈیجیٹل مواد ملا جس میں مبینہ طور پر بنیاد پرستانہ اور ملک مخالف رجحانات پائے گئے۔
بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا کے تحت کارروائی
حکام نے بتایا کہ مواد میں مبینہ طور پر دہشت گردی سے وابستہ افراد کی ستائش و تشہیر، انتہا پسندانہ خیالات اور ایسا مواد شامل تھا جو نوجوانوں یا دیگر افراد کو متاثر یا بنیاد پرستی کی جانب مائل کر سکتا ہے۔بعد ازاں ملزم کو ایگزیکٹیو مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں اس کے خلاف بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (BNSS) کی دفعات 126 اور 170 کے تحت کارروائی شروع کی گئی۔
ڈیجیٹل آلات اور سوشل میڈیا سرگرمیوں کی جانچ جاری
مجسٹریٹ کے احکامات پر سراج نبی پرے کو عدالتی تحویل میں بھیج کر سینٹرل جیل سرینگر منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ 8 سے 17 اگست 2026 تک رہیں گے۔ کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر (CIK) کے مطابق ملزم کے ڈیجیٹل آلات اور سوشل میڈیا سرگرمیوں کی جانچ مزید جاری ہے تاکہ مبینہ آن لائن سرگرمی کی نوعیت اور وسعت کا تعین کیا جا سکے، مواد کے ذرائع اور اس کی تشہیر کے طریقۂ کار کا پتہ لگایا جا سکے اور متعلقہ اکاؤنٹس و روابط کا جائزہ لے کر ممکنہ روابط کی مزید تحقیقات کی جا سکیں۔
مشتبہ یا انتہا پسندانہ مواد پر پولیس کو رپورٹ
ایجنسی نے عوام، بالخصوص والدین اور نوجوان سوشل میڈیا صارفین پر زور دیا کہ وہ آن لائن پلیٹ فارمز کے استعمال میں احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر (CIK) نے صارفین کو مشورہ دیا کہ دہشت گردی کی ستائش، انتہا پسندانہ نظریات، تشدد یا نفرت کو فروغ دینے اور دوسروں کو بنیاد پرستی کی جانب مائل کرنے والے مواد کو شیئر یا فارورڈ کرنے سے گریز کریں۔ کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر (CIK) نے عوام سے یہ بھی اپیل کی کہ مشتبہ یا انتہا پسندانہ مواد نظر آنے کی صورت میں اسے آگے پھیلانے کے بجائے پولیس کو رپورٹ کیا جائے۔