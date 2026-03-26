کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر کی جانب سے وادیٔ کشمیر کے متعدد مقامات پر چھاپے
جموں وکشمیر کے سرینگر،شوپیاں اوروسطی کشمیرسمیت کئی اضلاع میں چھاپے ماری کی جارہی ہے،ذرائع کے مطابق یہ چھاپےماری کیس کے سلسلے میں کی جارہی ہے۔
Published : March 26, 2026 at 10:43 AM IST
سرینگر (شاہد ٹاک): کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر (سی آئی کے) نے جمعرات کی اعلیٰ صبح وادی کے مختلف اضلاع میں ایک حالیہ درج کیس کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر تلاشی کارروائیاں انجام دیں۔ ذرائع کے مطابق یہ چھاپے جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان کے علاوہ وسطی کشمیر کے اضلاع سری نگر اور گاندربل میں مختلف مقامات پر مارے گئے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت انجام دی جا رہی ہیں اور ان کے لیے مجاز عدالت سے باقاعدہ سرچ وارنٹ حاصل کیے گئے ہیں۔ یہ چھاپے ایف آئی آر نمبر 01/2026 کے تحت درج ایک کیس کے سلسلے میں مارے جا رہے ہیں، جو پولیس اسٹیشن سی آئی کے میں درج کیا گیا ہے۔
تلاشی کارروائیوں کے دوران مشتبہ مقامات کی باریک بینی سے جانچ کی گئی، تاہم فوری طور پر کسی گرفتاری یا ضبطی کے بارے میں سرکاری طور پر کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ وہیں اس حوالے سے کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر کی جانب ابھی تک کوئی تفصیلی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔
گزشتہ روز بھی قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے 2024 میں درج ایک کیس کے سلسلے میں سرینگر کے ایک رہائشی کے گھر پر چھاپہ مارا اور تلاشی کارروائی بھی انجام دی۔سرکاری ذرائع نے بتایا کہ این آئی اے کی ایک ٹیم نے نیم فوجی دستے اور جموں کشمیر پولیس کے ہمراہ سرینگر کے مہجور نگر کے گلشن آباد علاقے میں چھاپے مارے اور تلاشی کارروائی انجام دی۔