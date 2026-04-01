میاں بیوی کےخلاف UAPA کے تحت چارج شیٹ دائر، آسیہ اندرابی کی معاونت کا الزام

میاں بیوی کےخلاف UAPA کے تحت چارج شیٹ دائر، آسیہ اندرابی کی معاونت کا الزام
حکام کا کہنا ہے کہ میاں بیوی سوشل میڈیا کے غلط استعمال خاص کر علیحدگی پسند سوچ کو فروغ دے رہے تھے۔
Published : April 1, 2026 at 7:23 PM IST
سرینگر: کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر (CIK) نے بدھ کو جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (UAPA) کے تحت چارج شیٹ دائر کی ہے۔ ان پر پابندی شدہ تنظیم 'دختران ملت' سے مبینہ تعلقات رکھنے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹی اور علیحدگی پسند کہانیاں پھیلانے کا الزام ہے۔
سی آئی کے (CIK) کے بیان کے مطابق یہ چارج شیٹ (NIA ایکٹ کے تحت نامزد) سرینگر کی خصوصی عدالت میں ایف آئی آر نمبر 05/2025 کے سلسلے میں پیش کی گئی، جو پولیس اسٹیشن سی آئی کے سرینگر میں درج ہے۔ ملزمان کی شناخت ڈاکٹر عمر فاروق بٹ (بوگام، کولگام) اور ان کی اہلیہ شہزادہ اختر کے طور پر کی گئی ہے۔
ایجنسی کے مطابق، شہزادہ اختر پر الزام ہے کہ وہ آسیہ اندرابی کی قیادت والی دخترانِ ملت کے ارکان کے ساتھ سازش میں شامل تھیں، جبکہ ان کے شوہر پر ان کی مدد کرنے کا الزام ہے۔ سی آئی کے کا کہنا ہے کہ دونوں نے مبینہ طور پر سوشل میڈیا، خاص طور پر خفیہ میسجنگ ایپس، کا غلط استعمال کرتے ہوئے کشمیر کی صورتحال سے متعلق گمراہ کن معلومات پھیلائیں۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس مواد کا مقصد علیحدگی پسند سوچ کو فروغ دینا، عوام میں حکومت کے خلاف ناراضگی پیدا کرنا، مذہبی گروہوں کے درمیان اختلاف بڑھانا، نوجوانوں کو شدت پسندی کی طرف مائل کرنا اور امن عامہ کو متاثر کرنا تھا۔ سی آئی کے کے مطابق یہ سرگرمیاں ملک کی سلامتی اور خودمختاری کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔
تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ادارے نے بھارتیہ نیاے سنہیتا کی دفعات 152 اور 62(2) اور UAPA کی دفعات 13، 38 اور 39 کے تحت کافی ثبوت جمع کیے ہیں۔ چارج شیٹ اب عدالت میں سماعت کے لیے پیش کر دی گئی ہے۔ ادارے نے مزید کہا کہ قومی سلامتی اور امن برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔
یہ پیش رفت خاتون علیحدگی پسند رہنما آسیہ اندرابی کو دہلی کی عدالت میں عمر قید کی سزا سنائے جانے کے ایک ہفتے بعد آئی ہے۔ کورٹ نے آسیہ اندرابی کی ساتھی صوفی فہمیدہ اور ناہیدہ نسرین کو 30-30 سال قید کی سزا سنائی تھی۔
یہ بھی پڑھیں: