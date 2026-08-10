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سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد پھیلانے کے الزام میں دو افراد گرفتار
جموں کشمیر پولیس نے اس ضمن میں ریڈز انجام دی گئیں اور ڈیجیٹل آلات اور سم کارڈ بھی برآمد کیے گئے تھے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 10, 2026 at 4:48 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر (سی آئی کے) نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے مبینہ طور پر شدت پسند اور ملک مخالف مواد پھیلانے سے متعلق ایک معاملے میں دو افراد کو گرفتار کرلیا ہے۔ گرفتار افراد کی شناخت ضلع اننت ناگ کے ہلر شاہ آباد، ڈورو کے رہنے والے مہران قاضی ولد عطاء محمد قاضی اور بابر حمید ڈار ولد عبد الحمید ڈار ساکنہ چنکن سوپور کے طور پر کی گئی ہے۔
یہ گرفتاریاں اتوار کو عمل میں لائی گئیں، جس سے ایک روز قبل سی آئی کے نے اسی معاملہ کی تحقیقات کے سلسلہ میں وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں چھاپہ اور تلاشی کارروائیاں انجام دی تھیں۔ یہ کارروائیاں پولیس اسٹیشن سی آئی کے سرینگر میں درج ایف آئی آر نمبر 03/2023 کے سلسلہ میں کی گئیں۔
سی آئی کے کے مطابق 8 اگست کو کی گئی تلاشی کارروائیوں کے دوران چھ ڈیجیٹل آلات اور سات سم کارڈ برآمد کئے گئے، جنہیں تفصیلی جانچ اور فرانزک معائنے کے لئے قبضہ میں لے لیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق یہ معاملہ سوشل میڈیا پر ایسے مبینہ مواد کی تشہیر اور اشاعت سے متعلق ہے جس میں شدت پسند اور ملک مخالف رجحانات پائے جاتے ہیں۔ اس مواد میں مبینہ طور پر شدت پسندانہ بیانئے، دہشت گردی سے وابستہ افراد کی تعریف، تشہیر اور انہیں نمایاں کرنے کی کوششیں، انتہا پسند نظریات اور ایسا مواد شامل ہے جو متاثر ہونے والے یا کم عمر ذہنوں کو شدت پسندی کی جانب راغب یا متاثر کرسکتا ہے۔
اس سلسلے میں متعلقہ دفعات 505 اور 153-اے کے علاوہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون یو اے پی اے کی دفعات 13 اور 18 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
سی آئی کے نے بتایا کہ معاملے کی تحقیقات جاری ہے جبکہ ضبط کئے گئے ڈیجیٹل آلات اور دیگر مواد کا قانون کے مطابق تفصیلی معائنہ کیا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے دوران مزید شواہد اور حقائق سامنے آنے کی توقع ہے۔
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