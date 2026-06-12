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اشتہاری ملزم کے نام بانڈی پورہ میں عدالتی نوٹس چسپاں، کورٹ میں حاضر ہونے کا حکم
اشتہاری قرار دیے گئے افراد میں حزب سربراہ سیاد صلاح الدین بھی شامل ہے، انہیں 14جولائی کو کورٹ میں حاضر ہونے کو کہا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 12, 2026 at 3:42 PM IST
بانڈی پورہ: کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر (سی آئی کے) اور جموں و کشمیر پولیس نے جمعہ کو شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں ایک سرگرم ملی ٹنٹ کے گھر پر عدالت کی جانب سے جاری کردہ اشتہاری نوٹس چسپاں کیے۔ مذکورہ ملی ٹنٹ اس وقت پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) میں مقیم ہے۔
پولیس کی یہ کارروائی اس وقت عمل میں لائی گئی جب سرینگر کی ایک خصوصی عدالت نے سی آئی کے کی زیر تفتیش ایک دہشت گردی سے متعلق مقدمے میں بانڈی پورہ کے ایک مقامی باشندے سمیت چار دیگر ملزمان کو "اشتہاری مجرم" قرار دیا۔
حکام کے مطابق ملزمان میں شامل شیر محمد عرف بہادر عرف ریاض، ساکنہ ملنگام، بانڈی پورہ، کے گھر سمیت علاقے میں کئی عوامی مقامات پر نوٹس چسپاں کیے گئے تاکہ لوگوں کو عدالت کی جانب سے جاری اشتہار کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ شیر محمد سی آئی کے سرینگر میں درج ایف آئی آر نمبر 05/1996 کے سلسلے میں مطلوب ہے۔
یہ اشتہار ایڈیشنل سیشنز جج ٹاڈا/پوٹا اور این آئی اے ایکٹ کے تحت نامزد خصوصی جج، سرینگر، کی عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ بانڈی پورہ کے رہائشی کے علاوہ عدالت نے بڈگام کے محمد یوسف شاہ عرف سید صلاح الدین اور اننت ناگ و سرینگر کے دو دیگر افراد کے خلاف بھی اشتہاری نوٹس جاری کیے ہیں۔
عدالتی ریکارڈ کے مطابق ملزمان کے خلاف رنبیر پینل کوڈ (RPC)، غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ (UAPA) اور ایجنٹس آرڈیننس کی مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ ملزمان کے خلاف جاری وارنٹ پر عمل درآمد ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ وہ مفرور ہیں یا گرفتاری سے بچ رہے ہیں۔
عدالت نے سبھی ملزمان کو 14 جولائی 2026 کو صبح 10 بجے عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت دی ہے۔ اشتہار میں خبردار کیا گیا ہے کہ مقررہ مدت کے اندر پیش نہ ہونے کی صورت میں قانون کے مطابق مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
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