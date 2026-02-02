ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ کو پچاس لاکھ ایڈشنل گرانٹ دی گئی
اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ نے قلیل مدت میں اونچی اڑان بھر لی ہے، یہ ایڈیشنل گرانٹ اسی کا نتیجہ ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 2, 2026 at 6:16 PM IST
پلوامہ (شبیر بھٹ): ایک اہم۔ پیش رفت میں جموں میں جے کے ای ڈی آئی ( JKEDI ) کے زیر اہتمام آئیڈیا ٹو امپیکٹ اسٹارٹ اپ میلہ میں، سی آئی ای ڈی آئی یو ایس ٹی (CIED-IUST ) نے 50 لاکھ کی سٹارٹ اپ گرانٹ حاصل کی۔ یہ ایوارڈ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ کی ٹیم کو پیش کیا۔ ٹیم کی قیادت وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے کی۔ اس موقع پر اسکے مشیر ناصر اسلم وانی، کمشنر سیکرٹری صنعت و تجارت، شری وکرم جیت سنگھ اور ڈائریکٹر جے کے ای ڈی آئی۔ جناب خالد جہانگیر موجود رہے۔
اس موقع پر یونیورسٹی کی جانب سے انکیوبیٹی کے تعاون سے شاندار انٹرپرینیورشپ کے فاتح اور اسٹارٹ اپ ایوارڈ کو بھی نوازا گیا۔
اس دوران اسلامک یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے نوجوانوں میں کاروباری ثقافت کو پروان چڑھانے پر پروفیسر پرویز احمد میر اور سی آئی ای ڈی کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامک یونیورسٹی نے پہلے ہی اسٹارٹ اپ پالیسی کو اپنایا ہے جس کے تحت طلباء اپنے آبائی مقام پر انٹرپرینئر بن سکتے ہیں اور اپنے خیالات کو تجارتی منصوبوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی آئی ای ڈی کے اثرات واضح ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جی آر 8 بیٹ یونٹ کو شاندار انٹرپرینیورشپ اور اسٹارٹ اپ ایوارڈ سے نوازا گیا۔
پروفیسر رومشو نے مسلسل تعاون کے لیے حکومت کا شکریہ ادا کیا اور مزید کہا کہ اسلامک یونیورسٹی کے ادارہ جاتی ترقیاتی منصوبے میں انوویشن اور انٹرپرینیورشپ کو ترجیحی شعبوں کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ نے قلیل مدت میں اونچی اڑان بھر لی ہے اور پورے ملک میں یونیورسٹی کا نام روشن ہوگیا ہے۔
