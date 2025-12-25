ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں کرسمس تقریبات کا انعقاد
گلمرگ کی خوبصورت اور برفیلی وادیوں میں کرسمس کی سب سے بڑی تقریب سینٹ میری چرچ میں منعقد کی گئی۔
Published : December 25, 2025 at 7:22 PM IST
گلمرگ: (کوثر عرفات) پوری دنیا کے ساتھ ساتھ شمالی کشمیر کے مشہور و معروف سیاحتی مقام گلمرگ میں کرسمس عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اس دوران گلمرگ کی برفیلی وادیوں میں سب سے بڑی تقریب سینٹ میری چرچ میں منعقد کی گئی۔ اس دوران چرچ کے پادری نے وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک بھر کو کرسمس کی مبارک باد دی۔
انہوں نے کہا کہ کرسمَس کا مطلب پیار ہے اور ہم اس دن کے حوالے سے دنیا میں پیغام دینا چاہیے ہیں کہ امن و امان سے رہنا چاہیے اور آپس میں پیار کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ اس وقت گلمرگ میں چاروں طرف برف ہی برف ہے اور گذشتہ دنوں سے وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک اور بیرون ملک سے سیاح اس خوبصورت جگہ پر آ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا کشمیر کافی خوبصورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کشمیر کو کسی کی نظر نہ لگے۔ کرسمَس تہوار ہم سب کو پیار اور بھائی چارہ سکھاتا ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس تہوار کو یہاں گلمرگ میں مناتے ہیں۔
اس موقعے پر ٹورزم سے وابستہ ایک عہدیدار نے کہا کہ ہم ہر سال کی طرح اس بار بھی گلمرگ میں اس تقریب کو جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ امسال کی خوشی کی بات ہے کہ برف باری کرسمس سے پہلے ہی ہو گئی اور گلمرگ میں سیاحوں کا کافی رش ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ آنے والا سال کشمیر اور گلمرگ کے لیے کافی بہتر ہو گا۔
