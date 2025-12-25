ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر میں کرسمس کی تقاریب کا اہمتام، پٹنی ٹاپ پر سیاحوں کا رش
کرسمس اور سال نو کی تقریبات سے لطف اندوز ہونے کے لیے خاصی تعداد میں سیاحوں نے جموں کشمیر کا رخ کیا ہے۔
Published : December 25, 2025 at 6:37 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : جموں کشمیر کے گرمائی دارلاحکومت سرینگر کے گرجا گھروں میں عیسائی برادری نے اپنے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ کرسمس کا تہوار منایا۔ وہیں صوبہ جموں کے پٹنی ٹاپ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے سیاحوں نے جشن منایا۔ کرکس اور سال نو منانے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد نے جموں کشمیر کے معروف سیاحتی مقامات کا رخ کیا ہے۔
سرینگر کے ’’ہولی فیملی کیتھولک چرچ‘‘ میں کرسمس کے موقع پر مقامی عیسائیوں کے علاوہ کشمیر کی سیر پر آئے مسیحی برادری کے ممبران نے بھی شرکت کی اور اپنے مذہبی روایات کے مطابق امور انجام دئے۔ اس موقع پر خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ سرینگر کے کیتھولک چرچ کو برقی قمقموں سے سجایا گیا تھا۔
چرچ میں کرسمس منانے آئے ایک غیر مقامی عیسائی نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ کرکس کے موقع پر دعاؤں میں جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے خصوصی طور پر دعائیں مانگی گئیں۔ کرسمس کے موقع پر برفباری نہ ہونے سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا: ’’ہم بھی وہائٹ کرسمس (White Christmas) کے منتظر تھے تاہم اصل کاریگر یعنی پروردگار کی مشیت اسی میں تھی کہ کشمیر میں اسبار وائٹ کرکس نہ ہو۔‘‘
ادھر، رام بن کے معروف سیاحتی مقام پٹنی ٹاپ پر کرسمس اور آنے سال نو کی تقریبات منانے کے لیے سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہوا ہے۔ پہلگام دہشت گرد حملے اور حالیہ لینڈ سلائیڈ کی وجہ سے گزشتہ مہینوں میں جموں کشمیر کی سیاحت مجموعی طور پر متاثر ہوئی تھی، لیکن اب کرسمس اور سال نو منانے کے لیے سیاحوں نے پٹنی ٹاپ جیسے سیاحتی مقامات کا رخ کیا ہے۔
ہوٹل مالکان اور کیفے مالکان نے اس موقع پر اپنے کاروبار میں بہتری کی امید ظاہر کرتے ہوئے اسے نیک شگون سے تعبیر کیا۔ ہوٹل مالکان نے بتایا کہ پہلگام حملے کے بعد ان کا کاروبار بری طرح سے متاثر ہوا تھا لیکن اب سیاحوں کی آمد سے نہ صرف وہ خوش بلکہ پر امید بھی ہیں۔
پٹنی ٹاپ آئے سیاحوں نے قدرتی خوبصورتی اور موسم کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ کرسمس کے بعد وہ یہاں نئے سال کا جشن منانے کے لیے تیار ہیں۔ غازی آباد کے ایک سیاح کا کہنا ہے کہ وہ شہر کی آلودگی سے بچنے کے لیے پٹنی ٹاپ آئے ہیں اور پٹنی ٹاپ کا موسم ان کے لیے کافی خوشگوار ہے۔
