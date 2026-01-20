ریاستی درجہ کی بحالی کیلئے احتجاج، مرکز سے ٹکراؤ غیر مناسب: این سی راجیہ سبھا ممبر

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ریاستی درجہ کی بحالی کیلئے احتجاج، مرکز سے ٹکراؤ غیر مناسب: این سی راجیہ سبھا ممبر
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں چودھری رمضان نے، ریاستی درجہ، قیدیوں، لا یونیورسٹی سمیت کئی معاملات پر روشنی ڈالی۔
Published : January 20, 2026 at 4:05 PM IST
Updated : January 20, 2026 at 6:39 PM IST
سرینگر: نیشنل کانفرنس (این سی) کے راجیہ سبھا رکن چودھری محمد رمضان کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کرانے کے لیے نئی دہلی سے ٹکراؤ کے بجائے بات چیت کا راستہ بہتر ہے۔ ان کے مطابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی یو ٹی حکومت اس معاملے میں ’’اسٹریٹجک‘‘ صبر سے کام لے رہی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران چودھری محمد رمضان نے کہا کہ ’’اس وقت مرکز کے خلاف احتجاج شروع کرنا مناسب نہیں۔‘‘ ان کے مطابق ’’کشمیر میں 1990 کی دہائی سے احتجاج ہوتے رہے، تشدد بھی آیا اور ایک لاکھ کے قریب جانیں بھی گئیں، کئی ماؤں نے اپنے بیٹے کھوئے، مگر مسائل حل نہیں ہو سکے۔‘‘ راجیہ سبھا ممبر کے مطابق ’’اس مرحلے پر احتجاج کوئی حل نہیں، اصل حل بات چیت میں مضمر ہے، کیونکہ مسائل آخرکار مذاکرات کی میز پر ہی طے پاتے ہیں۔‘‘
انہوں نے دعویٰ کیا کہ نیشنل کانفرنس کی قیادت مرکزی سرکار کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور وزیراعلیٰ عمر عبداللہ اور پارٹی صدر بات چیت کے عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں، اسی لیے ’’احتجاج کا راستہ اختیار کرنا درست نہیں۔‘‘
اکتوبر 2025 میں پہلی بار راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہوئے چودھری محمد رمضان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’گزشتہ برس 16 دسمبر کو نیشنل کانفرنس کے تین رکنی وفد نے نئی دہلی میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سے ملاقات کی تھی۔ اس وفد نے ایک یادداشت پیش کی جس میں ریاستی درجہ کی بحالی، اختیارات کی واضح تقسیم، قیدیوں کی واپسی اور دیگر ریاستوں میں مقیم یا زیر تعلیم کشمیریوں کو ہراسانی سے بچانے جیسے مطالبات شامل تھے۔‘‘
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے راجیہ سبھا ممبر نے کہا کہ امیت شاہ نے جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے قیدیوں کو واپس لانے کے لیے پالیسی بنانے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ ان کے مطابق ’’کئی قیدی قانونی مدد سے محروم ہیں اور غربت کے باعث ان کے اہل خانہ ملاقات تک نہیں کر پاتے۔‘‘ انہوں نے تجویز دی کہ ’’معمولی جرائم میں سزا کا بڑا حصہ کاٹنے والے قیدیوں کو رہا کیا جائے، جبکہ سنگین جرائم میں ملوث افراد کو جموں و کشمیر منتقل کیا جائے تاکہ ان کے مقدمات کی پیروی مقامی عدالتوں میں ہو۔‘‘ رمضان نے تصدیق کی کہ ’’وزیر داخلہ نے مجموعی طور پر اس بات سے اتفاق کیا اور جلد پیش رفت کی امید دلائی۔‘‘
چودھری رمضان نے امید ظاہر کی کہ ’’آنے والا سال گزشتہ برس سے بہتر ہوگا اور نیشنل کانفرنس اپنے انتخابی منشور میں کیے گئے تمام وعدے پورے کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔‘‘
ڈیول پاور سسٹم
اختیارات کی تقسیم پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ’’جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے پاس قانون و انتظام سمیت بیوروکریسی پر وسیع اختیارات ہیں، جبکہ منتخب حکومت محدود دائرے میں ہی کام کر رہی ہے۔‘‘ ان کے مطابق ’’تمام اہم محکموں کے سربراہان آئی اے ایس، آئی پی ایس اور آئی ایف ایس افسران ہیں، جن کے تبادلے اور ان کی تعیناتی کا اختیار صرف لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہے، جس کی وجہ سے منتخب حکومت (یعنی عمر عبداللہ حکومت) کو پالیسی نافذ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس (JKAS) کے افسران بھی اعلیٰ افسران کے ماتحت کام کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر غیر مؤثر عہدوں پر تعینات کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ ان کے پاس حقیقی اختیارات ہیں۔
ریاستی درجہ کی بحالی
نیشنل کانفرنس کی کارکردگی پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ’’’پارٹی نے ریاستی درجہ سمیت تمام اہم مسائل ہر فورم پر اٹھائے ہیں، جن میں وزیراعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ سے براہ راست ملاقاتیں بھی شامل ہیں، اس لیے پارٹی پر خاموشی کا الزام عائد کرنا درست نہیں۔‘‘
جموں علیحدہ ریاست
جموں کو الگ ریاست بنانے کے مطالبے پر انہوں نے کہا کہ ’’یہ ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، مگر مرکز اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔‘‘ ان کے مطابق ’’جموں کی ایک بڑی تجارتی تنظیموں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے۔‘‘ اور جموں، کشمیر اور لداخ ایک دوسرے پر انحصار رکھتے ہیں۔
نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ وہ اس کے خلاف نہیں، مگر ان کے مطابق آبادی کے لحاظ سے یہ ادارہ کشمیر میں قائم ہونا زیادہ مناسب ہوگا۔ انہوں نے کہا: ’’انتظامی اور عدالتی خدمات میں بڑی تعداد میں افسران جموں سے منتخب ہوتے رہے ہیں، جس پر کشمیریوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔‘‘
چودھری محمد رمضان کے مطابق ’’جموں و کشمیر کے مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹ سب سے اہم فورم ہے اور دونوں ایوانوں میں موجود تمام اراکین پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل کو پوری قوت کے ساتھ وہاں اٹھائیں تاکہ مرکز اور عوام دونوں کو زمینی صورتحال کا ہر وقت علم رہے۔‘‘
