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بجبہاڑہ میں چنار فیسٹیول کا شاندار انعقاد، صوفیانہ موسیقی اور کشمیری ثقافت کے رنگوں نے باندھا سماں
فیسٹیول کے دوران معروف صوفی گلوکار عبدالرشید حافظ اور محمد شفیع سوپوری نے اپنی سریلی آوازوں میں صوفیانہ کلام اور روایتی نغمے پیش کیے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 25, 2026 at 5:14 PM IST
بجبہاڑہ (غزالہ نثار): بجبہاڑہ، جسے چنار ٹاؤن کے نام سے بھی جانا جاتا وادیٔ کشمیر کا تاریخی اور قدرتی حسن سے مالا مال قصبہ ہے۔ یہاں محکمہ سیاحت کی جانب سے چنار فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے، جن میں کشمیر کی تہذیب، روایتی موسیقی اور فنونِ لطیفہ کی خوبصورت جھلک دیکھنے کو ملی۔
فیسٹیول کے دوران معروف صوفی گلوکار عبدالرشید حافظ اور محمد شفیع سوپوری نے اپنی سریلی آوازوں میں صوفیانہ کلام اور روایتی نغمے پیش کرکے محفل کو روح پرور بنا دیا۔ ان کی خوبصورت پیشکش کو حاضرین کی جانب سے بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی اور تقریب میں موجود لوگوں نے کشمیری موسیقی کے دلکش رنگوں سے لطف اٹھایا۔
اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیاحت بلال احمد نے کہا کہ اس طرح کے ثقافتی پروگراموں کے انعقاد کا بنیادی مقصد کشمیر کی صدیوں پرانی تہذیب، روایات اور ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنا اور اسے آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان پروگراموں کے ذریعے ملک کی دیگر ریاستوں تک یہ مثبت پیغام پہنچانا بھی مقصود ہے کہ کشمیر سیاحت کے لیے ایک پُرامن اور سازگار مقام ہے۔ اس طرح کی سرگرمیوں سے سیاحوں کا اعتماد بڑھانے اور وادی میں سیاحوں کی آمد میں مزید اضافہ کرنے میں مدد ملے گی۔
بلال احمد نے کہا کہ محکمہ سیاحت کی جانب سے مستقبل میں بھی وادی کے مختلف مقامات پر اس طرح کے ثقافتی پروگرام منعقد کیے جائیں گے، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں چنار کے درختوں کی بڑی تعداد موجود ہے، تاکہ ان مقامات کی تاریخی، ثقافتی اور سیاحتی اہمیت کو مزید اجاگر کیا جا سکے۔
قابلِ ذکر ہے کہ قصبہ بجبہاڑہ اپنی چناروں سے سجی خوبصورت فضاؤں اور تاریخی اہمیت کے باعث ایک منفرد شناخت رکھتا ہے۔ یہاں موجود تقریباً چار سو سال قدیم چنار کا درخت قصبے کے تاریخی ورثے اور قدرتی حسن کی نمایاں علامت ہے۔ روایت کے مطابق یہ درخت مغل دورِ حکومت میں لگایا گیا تھا، جو صدیوں کا سفر طے کرنے کے باوجود آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ یہ قدیم چنار نہ صرف بجبہاڑہ کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے بلکہ کشمیر کی تاریخ، تہذیب اور ثقافتی عظمت کی بھی عکاسی کرتا ہے۔
چنار فیسٹیول کا انعقاد دراصل اسی تاریخی اور ثقافتی شناخت کو نئی پہچان دینے کی ایک خوبصورت کوشش ہے، جہاں موسیقی، فن اور قدرتی حسن ایک ہی مقام پر یکجا نظر آئے۔ ایسے پروگرام نہ صرف مقامی فنکاروں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع فراہم کرتے ہیں بلکہ نئی نسل کو اپنی ثقافتی جڑوں سے جوڑنے اور کشمیر کے مثبت تشخص کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
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