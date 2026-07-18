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چنار بک فیسٹیول اب جموں و کشمیر میں نوجوانوں کو بااختیار بنانے، علمی ثقافت کے لیے ایک تحریک ہے: ایل جی منوج سنہا
لیفٹیننٹ گورنرمنوج سنہا نے کہا کہ یہ میلہ کتابوں کی نمائش سےآگے بڑھ کرخیالات، مکالمےاورعلم کے تبادلےکے لیے ایک قومی پلیٹ فارم کے طورپرابھرا ہے
Published : July 18, 2026 at 4:17 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): لیفٹیننٹ گورنر (ایل جی ) منوج سنہا نے ہفتہ کو کہا کہ 'چنار بک فیسٹیول' جموں و کشمیر میں پڑھنے، علم اور نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے کلچر کو فروغ دینے کے مقصد سے ایک تحریک میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ایسے میں مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں وکشمیر کو ملک کے "تعلیم اور ادب کے زیور" میں تبدیل کرنے میں مدد مل رہی ہے۔
سرینگر کے ایس کے آئی سی سی چنار بک فیسٹیول کےافتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے،لیفٹیننٹ گورنرمنوج سنہا نے کہا کہ یہ میلہ روایتی کتابوں کی نمائش کے دائرہ کار سے آگے بڑھ کر خیالات، مکالمے اور علم کے تبادلے کے لیے ایک قومی پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے۔انہوں نے کہا کہ آج چنار بک فیسٹیول صرف کتابوں کے اسٹالوں اور کتابوں کی رسم رونمائی تک محدود نہیں رہا ہے۔ یہ ایک تحریک اور فکر، بحث اور علم کے تبادلے کے لیے ایک متحرک پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ یہ نئے خیالات کو جنم دے رہا ہے، بات چیت کرنے کے حوصلہ فراہم کر رہا ہے اور ہمارے طلباء اور نوجوانوں کو مضبوط کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ اقدام جموں و کشمیر کو تعلیم، ادب، ثقافت اور نوجوانوں کو با اختیار بنانے کا ایک اہم مرکز بنانے کے اجتماعی عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
چنار کے درخت کو کشمیر کی علامت قرار دیتے ہوئے ایل جی منوج سنہا نے کہا کہ یہ وادی کی تہذیب، ثقافت اور قدرتی حسن کی نمائندگی کرتا ہےجبکہ یہ فیسٹول اس کی فکری اور ثقافتی شناخت کے اظہار کے طور پر ابھرا ہے۔
منوج سنہا نے کہا کہ فیسٹیول کے دوران منعقد ہونے والے ادبی مباحثوں اور ورکشاپس نے جموں و کشمیر کی ادبی روایات میں تازہ دم بھرا ہے اور اس خطے کے بھرپور ثقافتی ورثے کو بھی فروغ دیا ہے۔ وہیں یہ تہوار خطوں زبانوں اور نسلوں کو جوڑنے والا ایک پل بن گیا ہے۔
لیفٹینٹ گورنر نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تمل، کشمیری، سنسکرت اور کئی دوسری زبانیں یہاں اکٹھا ہوتی ہیں۔ وندے ماترم کی 150 ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ ملک گیر پروگراموں کا حوالہ دیتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ جموں و کشمیر مسلسل ملک کے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے خطوں میں ابھرا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس پہل کے پہلے مرحلے میں جموں و کشمیر کے 7 اضلاع ملک کے ٹاپ ٹین اضلاع میں شامل ہوئے ہیں، جس میں ضلع کشتواڑ سر فہرست ہے۔ دوسرے مرحلے میں مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر ملک بھر میں ٹاپ ٹین لسٹ میں چھ اضلاع کے ساتھ پہلے نمبر پر آیا جبکہ پونچھ ملک کا بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا ضلع بن کر ابھرا۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر نے تیسرے مرحلے میں بھی ملک کے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے خطے کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے اور پونچھ نے ایک بار پھر ٹاپ رینک حاصل کیا ہے۔انہوں نے مسلسل عوامی شرکت کے ذریعے اس رفتار کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسے مثبت تبدیلی کی علامت قرار دیتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں و کشمیر گزشتہ برسوں سے درپیش چیلنجوں کے باوجود امن، اعتماد اور تخلیقی صلاحیتوں کا ماحول دیکھ رہا ہے۔
جموں وکشمیر کے لیفٹینٹ گورنر نے کہا کہ یہ سرزمین ہمارے نوجوانوں کو پیغام دیتی ہے کہ قلم کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔کتابوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایل جی نے ہر کتاب کو "زندگی کے ساتھ گفتگو" کے طور پر بیان کیا جو لوگوں کو سوچنے، سوال کرنے، چیلنج کرنے اور بہتر انسان بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ کتابوں کو بوجھ کے بجائے زندگی بھر کا ساتھی سمجھیں یہ کہتے ہوئے کہ ان میں شخصیات کی تشکیل اور افق کو وسیع کرنے کی طاقت ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے چنار بک فیسٹیول کو تخلیقی صلاحیتوں، تنقیدی سوچ اور جامع تعلیم کو فروغ دے کر قومی تعلیمی پالیسی کے مقاصد سے ہم آہنگ کرنے پر نیشنل بک ٹرسٹ کی تعریف کی۔
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انہوں نے کہا کہ میلے نے ہندی، انگریزی، اردو، ڈوگری، کشمیری، گوجری اور کئی دیگر ہندوستانی زبانوں میں ادب کو اکٹھا کیا ہے، جس سے بچے کثیر لسانی سیکھنے کو اپناتے ہوئے اپنی مادری زبان سے جڑے رہنے کے قابل بناتے ہیں۔ منوج سنہا نے لائبریریوں، بک کلبوں اور سال بھر کی ادبی سرگرمیوں کو مضبوط بنانے پر بھی زور دیا تاکہ میلے سے آگے پڑھنے کی ثقافت کو بڑھایا جائے۔
انہوں نے طلباء اور لکھنے کے خواہشمندوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر ماہ کم از کم ایک کتاب پڑھیں اور باقاعدگی سے لکھنے کی عادت ڈالیں۔