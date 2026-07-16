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سرینگر میں قومی سطح کا کتاب میلہ 18جولائی کو ہوگا منعقد
اٹھارہ سے 26 جولائی تک SKICCسر ینگر میں منعقد ہونے جا رہے اس میلے میں ایک ہزار سے زائد نجی پبلشرز حصہ لے رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 16, 2026 at 2:42 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : نیشنل بک ٹرسٹ، وزارت تعلیم، حکومت ہند اور ضلع انتظامیہ سرینگر کی مشترکہ کاوشوں سے "چنار بُک فیسٹیول" کا تیسرا ایڈیشن 18 سے 26 جولائی تک ایس کے آئی سی سی سر ینگر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ قومی سطح کے اس کتاب میلے میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان بھی شرکت کرے گا۔
ڈل جھیل کے کنارے منعقد ہونے والے اس 9 روزہ کتاب میلے میں انگریزی، اردو، کشمیری، ہندی، ڈوگری سمیت دیگر زبانوں کی کتابوں تک رسائی فراہم کرنے والے 2 سو سے زائد اسٹالز ہوں گے۔
منعقد ہونے سے والے اس کتاب میلے کے تعلق سے منتظمین کا کہنا ہےکہا کہ ’چنار بک فیسٹیول‘ سب سے بڑا کتاب میلہ ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سرینگر میں یہ کتاب میلہ لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کرے گا جہاں قارئین مختلف پروگراموں میں بھی شرکت کر سکیں گے۔
میلے کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "میلے کے دوران فن، ادب اور ثقافت سے متعلق پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔ صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک بچوں کے لیے تخلیقی، تحریری ورکشاپس جیسے کہ خطاطی، کہانی سنانے، کیریکیچر، پینٹنگ کا مقابلہ، آرٹ ورکشاپ، سلوگن تحریری مقابلہ، پپٹ کرافٹ وغیر کے تحریری ورکشاپس کا انعقاد کیا جائے گا۔ دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک نوجوانوں کے لیے کیریئر پر مبنی ورکشاپس ہوں گے جن میں انہیں فن، ادب اور ثقافت پر بڑے بڑے ادیبوں سے بات کرنے کا موقع ملے گا۔"
انہوں نے لوگوں خاص کر کتب بینی، مطالعہ کے شوقین لوگوں پر زور دیا کہ وہ چنار بک فیسٹیول میں آئیں اور میلے کو کامیاب بنائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کتاب میلے تک پہنچنے کے لیے گھنٹہ گھر سے ایس کے آئی سی سی تک پانچ مفت بسیں چلائی جائیں گیں۔ کتابی میلے میں ساہتیہ اکادمی، شعبہ اشاعت، سنگیت ناٹک اکادمی، این سی ای آر ٹی، نیشنل بک ٹرسٹ-انڈیا، مہتا بک کمپنی، گلشن کتب، موتی لال بنارسیداس، اور ریختہ وغیرہ جیسے ایک ہزار سے زائد نجی پبلشرز حصہ لے رہے ہیں۔
واضح رہے کہ"چنار بک فیسٹیول" کے تیسرے ایڈیشن کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے، ڈپٹی کمشنر سرینگر، اکشے لابرو نے گزشتہ دنوں ایک جامع میٹنگ کی صدارت کی۔
اس موقع پر انہوں نے اس ادبی میلے کو بغیر کسی رکاوٹ اور ہموار انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے مختلف محکموں کے آپسی تال میل پر زور دیا۔ وہیں انہوں نے کہا کہ اس میلے سے جموں و کشمیر کے بھرپور ادبی ورثے کو عالمی سطح پر فروغ ملے گا اور نوجوانوں کو پڑھنے، لکھنے اور ثقافتی مشغولیت کی ترغیب بھی ملے گی۔
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