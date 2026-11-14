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یومِ اطفال: وزیر سکینہ ایتو کا بچوں کے تحفظ اور روشن مستقبل کے لیے اجتماعی عہد پر زور
ملک بھر میں ہر سال یومِ اطفال بھارت کے پہلے وزیراعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے یومِ پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے۔
Published : November 14, 2026 at 6:43 PM IST
سرینگر: یومِ اطفال کے موقع پر وزیرِ صحت، طبی تعلیم و سماجی بہبود سکینہ ایتو نے ہفتہ کے روز معاشرے سے ہر بچے کی معصومیت، صحت اور امنگوں کے تحفظ کے لیے اجتماعی عہد کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ ہر چھوٹی سی مسکراہٹ کے پیچھے ایک ہزار خواب پوشیدہ ہیں اور ہر بچے کے پیچھے ایک بہتر کل کی امید وابستہ ہے۔ کسی بھی بچے کو خاموشی سے تکلیف نہیں اٹھانی چاہیے، مشکلات کے ہاتھوں اپنی معصومیت نہیں کھونی چاہیے اور نہ ہی اسے صحت مند اور خوشگوار بچپن کی خوشیوں سے محروم ہونا چاہیے۔
سکینہ ایتو نے کہا کہ یومِ اطفال کے موقع پر آئیے ہم ہر مسکراہٹ کی حفاظت کرنے، ہر خواب کی پرورش کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کا عہد کریں کہ ہر بچے کو وہ پیار، غذائیت، صحت کی دیکھ بھال اور مواقع ملیں جن کے وہ مستحق ہیں۔ انہوں نے مزید کہاکہ "بچوں کی مسکراہٹ معاشرے کی خوشی کا سب سے بڑا پیمانہ ہے اور ان کی فلاح و بہبود ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔" وزیرِ صحت نے لکھا کہ آئیے ہم ہر بچے کو نہ صرف ایک روشن مستقبل دیں، بلکہ یاد رکھنے کے لیے ایک خوبصورت بچپن بھی دیں۔
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واضح رہے کہ ملک بھر میں ہر سال یومِ اطفال بھارت کے پہلے وزیراعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے یومِ پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے مختلف تقاریب کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، جن میں بچوں کی تعلیم و تربیت، صحت اور حقوق پر روشنی ڈالی جاتی ہے، جبکہ معاشرے میں بچوں کے تئیں پیار و محبت کے جذبات کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ والدین، اساتذہ اور بزرگوں میں ان کے حقوق سے متعلق بیداری پیدا کی جاتی ہے۔