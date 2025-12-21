ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں ہلکی برفباری کے ساتھ 'چلائی کلان' کا آغاز، عمر عبداللہ کی خراب موسم کے دوران ضروری خدمات کو یقینی بنانے کی ہدایت
چلائی کلان 20 دسمبر کی آدھی رات کو شروع ہوتا ہے اور 30 جنوری کو ختم ہوتا ہے۔
سرینگر: وادی کشمیر میں بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری اور میدانی علاقوں میں ہلکی بارش کے ساتھ موسم سرما کے 40 دنوں کے سرد ترین دور کا چلہ کلاں کا آج سے آغاز ہو گیا ہے۔
چلائی کلان 20 دسمبر کی آدھی رات کو شروع ہوتا ہے اور 30 جنوری کو ختم ہوتا ہے۔ اس عرصے کے دوران کشمیر میں شدید سردی پڑتی ہے۔ درجہ حرارت صفر سے نیچے گرنے سے پانی بھی جم جاتا ہے۔
برف باری اور بارش نے وادی میں سردیوں کی شروعات سے جاری خشک موسم اور منجمد درجہ حرارت سے نجات دلائی ہے۔ اس سے صبح کی دھند میں بھی کمی آئی ہے جس سے ہموار ٹریفک اور پروازوں کی آمدورفت میں خلل پڑا ہے۔
ہندوستانی محکمہ موسمیات نے کہا کہ ضلع بارہمولہ میں گلمرگ، گاندربل ضلع میں سونمرگ اور دیگر بالائی علاقوں جیسے کپواڑہ میں سادھنا ٹاپ، شوپیان میں پیر کی گلی اور کوکرناگ میں سنتھن ٹاپ پر ہلکی سے درمیانی برف باری ہوئی ہے جبکہ وادی کے میدانی علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش ہو رہی ہے۔
سکی کی جنت گلمرگ میں سکینگ کے شوقین برف کا انتظار کر رہے تھے اور اب اس کی برف سے جڑی چوٹیاں سیاحوں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ اب تک یہ سیاحتی مقام خالی تھا اور اب سیاحوں کی تعداد میں اضافے کی امید ہے۔
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ برف باری کے بعد سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہوگا۔ پہلگام حملے کے بعد سیاحت کا شعبہ نقصان سے دوچار ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ، "ہم بغیر برف کے گلمرگ کو فروخت نہیں کر سکتے۔
ٹریفک پولیس نے ہفتے کی شام سری نگر-لیہہ روڈ اور کشمیر کو پونچھ-راجوری کے راستے شوپیاں سے ملانے والی مغل روڈ کو بند کر دیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے ایک ترجمان نے کہا کہ، "سرینگر-کرگل روڈ پر سونمرگ میں تازہ برف باری شروع ہو گئی ہے۔ عام لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ٹی سی یو سری نگر یا پی سی آر کرگل سے پیشگی تصدیق کے بغیر ایس ایس جی روڈ پر سفر نہ کریں۔" سری نگر جموں قومی شاہراہ بھی دونوں طرف ٹریفک کے لیے کھلی ہے حالانکہ بانہال اور رامبن علاقوں کے درمیان ہلکی بارش ہو رہی ہے۔
محکمہ موسمیات نے کہا کہ برف باری اور بارش مغربی ڈسٹربنس کے اثر کی وجہ سے شروع ہوئی ہے اور اس سرگرمی سے اگلے 48 گھنٹوں کے دوران بارش میں اضافہ کا امکان ہے۔
جموں و کشمیر حکومت نے بالائی علاقوں کے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور پھسلن اور لینڈ سلائیڈنگ کے شکار علاقوں میں سفر کرنے سے گریز کریں۔
برف باری اور بارش نے صبح کی دھند کو کم کر دیا ہے جس نے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور خاص طور پر جموں خطے میں ٹرینوں اور پروازوں میں خلل پڑا ہے۔
وزیراعلیٰ عمر عبداللہ کی الرٹ رہنے کی ہدایت
برف باری اور بارش کے پیش نظر جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے موسم سرما کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ عمر عبداللہ نے سڑکوں کی بروقت صفائی، بجلی کی فراہمی، پانی کی اولین ترجیحات پر زور دیا اور کمزور علاقوں میں اہلکاروں، مشینری کی پہلے سے تعیناتی پر زور دیا۔ ایک سرکاری ترجمان نے کہا، "وزیر اعلیٰ نے محکموں کو بھی ہدایت دی کہ وہ خراب موسم کے دوران ضروری خدمات کو یقینی بنائیں۔"
وزیر اعلیٰ نے موسم سے متعلق پروازوں میں رکاوٹوں کے دوران سری نگر ہوائی اڈے پر مسافروں کی سہولیات کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ڈویژنل کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سری نگر کو ہدایت دی کہ وہ ہوائی اڈے کے حکام کے ساتھ تال میل قائم کریں تاکہ ٹرمینل کے اندر بنیادی سہولیات بالخصوص صفائی ستھرائی کے بہتر انتظام کو یقینی بنایا جا سکے۔
عمر نے کپواڑہ اور بانڈی پورہ جیسے علاقوں کے لیے ہیلی خدمات کو جلد شروع کرنے کے بارے میں امید ظاہر کی جہاں بہت سے علاقے برف سے جکڑے ہوئے ہیں اور برف جمع ہونے کی وجہ سے منقطع ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے لینڈ سلائیڈنگ کو روکنے کے لیے قومی شاہراہ پر سخت چوکسی کی ضرورت پر بھی زور دیا اور نقصان کی صورت میں متبادل راستوں کی فوری بحالی اور قیام کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔
