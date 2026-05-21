چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے اسلامک یونیورسٹی میں سینٹر فار گڈ گورننس کا کیا افتتاح
چیف سیکرٹری نے یونیورسٹی کی ترقی اور تعلیمی ترقی میں فیکلٹی اور عملے کی کوششوں کو سراہا۔
Published : May 21, 2026 at 5:43 PM IST
اونتی پورہ: (شبیر بٹ) جموں و کشمیر کے چیف سکریٹری جناب اتل ڈلو نے بدھ کو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) کا دورہ کیا اور پالیسی ریسرچ، گورننس اختراعات، اور ادارہ جاتی تعاون کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں مصروفیات کے ایک سلسلے کے دوران سنٹر فار گڈ گورننس اینڈ پالیسی اینالیسس (CGG&PA) کا افتتاح کیا۔
دورے کے دوران چیف سیکرٹری نے یونیورسٹی کے کیمپس I اور کیمپس III کا دورہ کیا اور مختلف لیبارٹریوں اور تعلیمی سہولیات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے افسران اور فیکلٹی ممبران سے بھی بات چیت کی۔ انہوں نے چیف سیکرٹری نے یونیورسٹی کی ترقی اور تعلیمی ترقی میں فیکلٹی اور عملے کی کوششوں کو سراہا، خاص طور پر اس کے فرنٹیئر سائنسز اور مصنوعی ذہانت میں اعلیٰ درجے کے اور ابھرتے ہوئے پروگراموں کو قومی تعلیمی پالیسی (این ای پی) 2020 کے مقاصد کے مطابق متعارف کرانے کی ستائش کی۔ انہوں نے یونیورسٹی کے اقدامات کی بھی تعریف کی۔
پروفیسر شکیل اے رومشو وائس چانسلر اسلامک یونیورسٹی اور ان کی ٹیم کو کی کامیابیوں پر مبارکباد دیتے ہوئے، انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ سینٹر فار گڈ گورننس اینڈ پالیسی اینالیسس پالیسی ریسرچ اور ادارہ جاتی ترقی میں یونیورسٹی کے تعاون کو مزید تقویت دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامک یونیورسٹی حکومت اور قومی سطح کے اداروں کے ساتھ بامعنی تعاون کے ذریعے لوگوں کے لیے زندگی کی آسانی کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے۔
اس موقعے پر خطاب کرتے ہوئے، پروفیسر شکیل احمد رومشو نے یونیورسٹی کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی اور تعلیم، اختراعات، اور عوامی مشغولیت کے لیے اس کے وژن کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامک یونیورسٹی پائیداری، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، انٹرپرینیورشپ، ہیلتھ کیئر، اور کمیونٹی ڈویلپمنٹ میں اپنے کام کے ذریعے کئی فلیگ شپ قومی مشنوں میں ایک فعال شراکت کار کے طور پر ابھرا ہے۔ انہوں نے حکومت کی مسلسل حمایت کے لیے بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے یونیورسٹی کو اپنے تعلیمی اور تحقیقی ماحولیاتی نظام کو مضبوط بنانے اور معاشرے اور صنعت کے ساتھ اپنی مصروفیت کو بڑھانے کے قابل بنایا ہے۔
قبل ازیں، پروفیسر جی این ایتو نے معززین کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ مرکز ثبوت پر مبنی پالیسی سازی، بین الضابطہ تحقیق، اور تعلیمی اداروں، حکومتی اداروں اور معاشرے کے درمیان بامعنی تعاون کو فروغ دینے اور عصری حکمرانی اور ترقیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا۔ اس موقعے پر یونیورسٹی کے علمی، تحقیقی، اختراعات اور آؤٹ ریچ اقدامات کو دکھانے والی ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔
