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وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا پیر پنجال کا دورہ، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ، فوری امداد اور معاوضے میں اضافے کا اعلان
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ضلع پونچھ کے بفلیاز، مڑاہ، ساوجیاں اور ضلع راجوری کے تھنہ منڈی کے ڈھوک علاقوں کا دورہ کیا۔
Published : August 6, 2026 at 1:51 PM IST
راجوری (جہانگیر خان) : جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے دو روزہ دورۂ پیر پنجال کے دوران حالیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرکے نقصانات کا جائزہ لیا اور متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کر کے ان سے اظہارِ ہمدردی کیا۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ متاثرین کو فوری امداد فراہم کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔
وزیر اعلیٰ نے ضلع پونچھ کے بفلیاز، مڑاہ، ساوجیاں اور ضلع راجوری کے تھنہ منڈی کے ڈھوک علاقوں کا دورہ کیا، جہاں حالیہ سیلاب کے باعث متعدد مکانات، زرعی اراضی اور بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس دوران انہوں نے سیلاب میں جان گنوانے والے افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہونے کا اظہار کیا۔
عمر عبداللہ نے راجوری کے بیلا بس اسٹینڈ کا بھی معائنہ کیا اور متعلقہ حکام سے نقصانات اور بحالی کے اقدامات کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کیں۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ نے ضلع پونچھ اور ضلع راجوری کے ڈپٹی کمشنروں، پولیس اور دیگر اعلیٰ انتظامی افسران کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔
اجلاس میں انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ تمام متاثرہ خاندانوں کی فوری فہرست تیار کی جائے تاکہ انہیں بلا تاخیر سرکاری امداد فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سیلاب سے متاثرہ ہر خاندان کے ساتھ کھڑی ہے اور وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ کے ذریعے بھی مستحقین کو مالی امداد فراہم کی جائے گی۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ موجودہ قوانین کے تحت تباہ شدہ مکانات کے لیے دی جانے والی امدادی رقم موجودہ حالات کے لحاظ سے ناکافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس امدادی رقم میں اضافے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے تاکہ متاثرہ خاندان اپنے مکانات کی دوبارہ تعمیر کر سکیں۔
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انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت دی کہ نقصانات کا شفاف سروے جلد از جلد مکمل کیا جائے اور تمام اہل متاثرین کو سرکاری خزانے سے امداد فراہم کی جائے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں و کشمیر حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی، بنیادی سہولیات کی بحالی اور متاثرہ علاقوں میں معمولاتِ زندگی بحال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔