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وزیر اعلی عمر عبداللہ کو سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے: سنیل شرما
سنیل شرما نے کہا کہ ریاستی درجہ بحال کرنا بی جے پی کا عزم ہے اور اسے ضرور پورا کیا جائے گا۔
Published : June 17, 2026 at 4:44 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں و کشمیر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر رہنما سنیل شرما نے کہا کہ جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنا بی جے پی کا وعدہ ہے تاہم اس کو زمینی سطح پر سکیورٹی صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھایا جائے گا۔
سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سنیل شرما نے کہا کہ ریاستی درجہ بحال کرنا بی جے پی کا عزم ہے اور اسے ضرور پورا کیا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت چاہتی ہے کہ تشدد اور عوامی بدامنی ماضی کا حصہ بن جائیں اور جموں و کشمیر میں مستقبل امن و استحکام قائم ہو۔
اسی کے ساتھ انہوں نے نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ بی جے پی لیڈر نے دعویٰ کیا کہ حکمران اتحاد اندرونی تضادات کا شکار ہے اور اس میں استحکام کی کمی پائی جاتی ہے۔
سنیل شرما نے کہا کہ حکمران اتحاد غیر مستحکم ہے اور موثر انداز میں حکومت چلانے کے لیے درکار ہم آہنگی سے محروم ہے۔ یہ اپنی ہی کمزوریوں کے باعث ٹوٹ جائے گا۔ بی جے پی نہ تو اس حکومت کو گرانے کی کوشش کرے گی اور نہ ہی متبادل حکومت بنانے کی خواہش رکھتی ہے۔
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وزیر اعلی عمر عبداللہ کی نکتہ چینی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلی کے بعض حالیہ بیانات غیر ذمہ دارانہ تھے جب کہ انہیں زیادہ سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
انہوں یہ الزام بھی عائد کیا کہ حال ہی میں داچھی گام میں نیشنل کانفرنس کے اراکین اسمبلی کی میٹنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر اتحاد اور عوامی حمایت کے حوالے سے خدشات پائے جاتے ہیں۔