ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’جوتے پڑے‘ ریمارکس پر عمر عبداللہ نے کیا افسوس کا اظہار
عمرعبداللہ نے کہا تھا کہ بھاجپا ارکان کو ’وزیر داخلہ سے جوتے پڑے ہیں‘ جس پر BJPاراکین نے ان سے معافی کا مطالبہ کیا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 11, 2026 at 2:12 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بدھ کے روز قانون ساز اسمبلی میں اپنے گزشتہ روز کے بیان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسپیکر سے درخواست کی کہ ’’اگر ان کی تقریر میں کوئی غیر پارلیمانی لفظ پائے جائیں تو انہیں ریکارڈ سے حذف کر دیا جائے۔‘‘ عمر نے بھاجپا اراکین پر وزیر داخلہ کی جانب سے ’زبانی جوتے‘ پڑنے کے بعد اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا الزام عائد کیا تھا جس کے بعد بھاجپا اراکین نے احتجاج درج کیا اور عمر عبداللہ سے معافی کا مطالبہ کیا۔
بدھ کو ایوان میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ روز انہوں نے جو ریمارکس دیے، ان پر انہیں افسوس ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا: ’’میں نے جو کہا اس سے شاید انہیں تکلیف پہنچی ہو، اس پر مجھے افسوس ہے تاہم میرے ریمارکس ان کے خلاف تھے نہ کہ ان کے اہل خانہ کے خلاف۔‘‘
عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ اگر انہیں گزشتہ روز بات مکمل کرنے کا موقع دیا جاتا تو وہ اپنا بیان واپس لے لیتے۔ انہوں نے کہا ’’میں نے آپ سے ایک منٹ کا وقت مانگا تھا لیکن فیلڈ کمانڈر یعنی سنیل شرما اس کے لیے تیار نہیں تھے۔‘‘ وزیر اعلی نے اسمبلی اسپیکر سے گزارش کی کہ ان کی ’’تقریر کے دوران اگر کوئی غیر پارلیمانی لفظ ادا ہوئے ہوں تو انہیں کارروائی سے حذف کر دیا جائے۔‘‘
وزیر اعلیٰ نے اس دوران حزب اختلاف کے لیڈر سنیل کمار شرما کو فیلڈ کمانڈر اور جنرل قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ شرما نے اس معاملے میں ان کے دادا اور والدین کو بھی گھسیٹا۔ عمر عبداللہ نے طنزیہ انداز میں کہا ’’ہمیں ایسی فورس کی تعریف کرنی چاہیے جو اپنے جنرل کے میدان چھوڑنے کے باوجود اب بھی محاذ پر ڈٹی ہوئی ہے۔‘‘ وزیر اعلیٰ نے یہ اشارہ اسمبلی میں موجود بی جے پی اراکین اسمبلی کی طرف کیا جو اسمبلی میں موجود تھے۔
قبل ازیں، بدھ کو جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اُس وقت شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی جب اجلاس کے آغاز پر ہی بھارتیہ جنتا پارٹی کے اراکین نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ’’جوتے‘‘ والے ریمارکس سے دئے گئے متعلق بیان پر سخت احتجاج کیا اور ان سے فوری معافی کا مطالبہ کیا۔
جیسے ہی اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی شروع کی، بی جے پی ارکان نعرے بازی کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور مطالبہ کیا ’’وزیر اعلیٰ کو اپنے بیان پر ایوان میں معذرت کرنی چاہیے۔‘‘ اس دوران وزیر سکینہ ایتو نے بی جے پی کے رویے پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ’’اس ایوان میں اپنے 20 سالہ تجربے کے دوران میں نے کبھی اس قسم کی بدتمیزی نہیں دیکھی جس کا مظاہرہ آج بی جے پی کے ارکان کر رہے ہیں۔ وہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔‘‘
یہ بھی پڑھیں:
وزیر اعلی کے 'جوتا' والے تبصرے پر بھاجپا چراغ پا، عمر عبداللہ سے معافی کا مطالبہ، ایوان سے واک آؤٹ