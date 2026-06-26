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وزیر اعلی عمر عبداللہ کا زڈیبل میں عاشورہ جلوس میں شرکت، عزاداروں میں کی مشروبات تقیسم
وزیراعلی نےعزاداروں اوررضاکاروں سے ملاقات کی ان کی خیریت دریافت کی اوریوم عاشورہ کی مناسبت سے جاری خدمت خلق کی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔
Published : June 26, 2026 at 3:27 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جمعہ کو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرم کے موقعے پر زڈی بل میں عزاداروں کے جلوس میں شرکت کی اور نیشنل کانفرنس کی جانب سے قائم کردہ سبیل پر عزاداروں میں پانی اور دودھ تقسیم کیا۔ اس موقعے پر وزیر اعلی عمر عبداللہ کے ہمراہ مشیر ناصر اسلم وانی اور زڈیبل کے رکن اسمبلی تنویر صادق بھی موجود تھے۔
وزیر اعلی نے عزاداروں اور رضاکاروں سے ملاقات کی ان کی خیریت دریافت کی اور یوم عاشورہ کی مناسبت سے جاری خدمت خلق کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے پانی اور مشروبات کی تقسیم میں شریک ہوئے۔
واضح رہے کہ آج یوم عاشورہ کے موقعے پر ہزاروں عزاداروں نے زڈی بل سمیت مختلف مقامات پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کی میدان کربلا میں عظیم قربانی کی یاد می ماتمی جلوسوں اور مجالس عزا میں شرکت کی۔
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اسلامی تاریخ میں واقعہ کربلا ایک ایسا دل سوز سانحہ ہے جس کا درد رہتی دنیا تک ہر ایک مسلمان کے دل میں اٹھتا رہے گا۔ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک امتیاز کی علامت ہے۔ اس واقعہ کو 14 صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی اس سانحہ کو جرات و شجاعت اور حق و باطل کی نہ صرف مثال سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ معیار و پیمانہ بھی وہیں ظلم اور بربریت کے خلاف واقعہ کربلا کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی۔