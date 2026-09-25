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عمر عبداللہ نے ریاستی درجے کیلئے ایک اور قرارداد پیش کی، پیر کو بحث، بھاجپا ارکان اسمبلی کا ہنگامہ
جموں و کشمیر اسمبلی میں ریاستی حیثیت کی بحالی سے متعلق وزیراعلیٰ کی قرارداد کے بعد بی جے پی ارکان اسمبلی نے ہنگامہ شروع کردیا۔
Published : September 25, 2026 at 11:18 AM IST|
Updated : September 25, 2026 at 12:26 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کے روز جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ریاستی درجے کی بحالی کے لیے ایک اور قرارداد پیش کی۔ بی جے پی نے عبداللہ کی قرارداد پر اعتراض جتاتے ہوئے کہا کہ پہلے ہی ایسا ریزولیوشن اسمبلی میں پیش کیا جاچکا ہے۔
عمر عبداللہ نے یہ قرارداد 'وقفہ سوالات' کے اختتام پر پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد مکمل ریاستی حیثیت کی بحالی کے مطالبے پر مبنی سابقہ قراردادوں کے بعد اگلا قدم ہے۔
انہوں نے کہا، "ہم ایسی ریاستی حیثیت نہیں چاہتے جس میں امن و امان اور دیگر اہم اختیارات پر ہمارا کوئی اختیار نہ ہو۔ موجودہ نظام کے تحت ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہاں تک کہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ یا میڈیکل کالجوں کے بارے میں فیصلے کرنے کا اختیار بھی نہیں۔"
وزیراعلیٰ نے اسپیکر پر زور دیا کہ وہ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اس قرارداد پر بحث کا موقع فراہم کریں۔
تاہم، اپوزیشن جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ بھاجپا کے اراکین اسمبلی نے اس حکومت کے اس اقدام کو خود مختاری بحال کرنے کی ایک کوشش سے تعبیر کیا۔
اس کے بعد، نیشنل کانفرنس (این سی) کے اراکین اسمبلی اپنی نشستوں سے اٹھے اور ریاستی حیثیت کے ساتھ ساتھ خصوصی حیثیت اور خود مختاری کی بحالی کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی۔
اس عمل سے بی جے پی کے اراکین اسمبلی برہم ہو گئے اور انہوں نے وزیراعلیٰ کی پیش کردہ قرارداد کی کاپیاں پھاڑ دیں، جس کے نتیجے میں ایوان میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔
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