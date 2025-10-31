ETV Bharat / jammu-and-kashmir

وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے سری نگر میں کشمیر میراتھن–2025 ایکسپو کا افتتاح کیا

وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے سری نگر میں کشمیر میراتھن–2025 ایکسپو کا افتتاح کیا (Image Source: ETV Bharat)
سری نگر: وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کے روز سری نگر کے پولو ویو میں کشمیر میراتھن–2025 کے ایکسپو کا افتتاح کیا، جو 2 نومبر کو ہونے والی والی میراتھن کی تیاریوں کے آخری مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے۔

یہ ایونٹ کشمیر میراتھن کے دوسرے ایڈیشن کا حصہ ہے،اس میں مختلف سرکاری محکموں، نجی اسپورٹس کمپنیوں اور ایونٹ پارٹنرز کے اسٹالز اور کاؤنٹرز لگائے گئے ہیں۔ نمائش میں کھیلوں کے سامان، فٹنس آلات اور آؤٹ ڈور ایکسیسریز کی نمائش کے ساتھ ساتھ شرکاء کے لیے کلیکشن اور موقع پر رجسٹریشن کے کاؤنٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں۔

وزیرِ اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی، ڈائریکٹر ٹورازم کشمیر راجہ یعقوب، اور دیگر سینئر افسران کے ہمراہ، وزیرِ اعلیٰ نے مقام کا دورہ کیا اور اسٹال مالکان، کھلاڑیوں اور رضاکاروں سے ملاقات کی۔ انہوں نے کھیلوں اور فٹنس کے کلچر کو فروغ دینے کی ان کی کوششوں کی تعریف کی۔

اس سے قبل رواں ہفتے وزیرِ اعلیٰ نے رائل اسپرنگز گالف کورس میں کشمیر میراتھن–2025 کی آفیشل مرچنڈائز بھی لانچ کی تھی، جس میں ایک ٹوپی، تمغہ اور ریسنگ کِٹ شامل تھی جو برداشت اور یکجہتی کی روح کی علامت ہے۔

انہوں نے ملک بھر کے فٹنس کے شوقین افراد سے شرکت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ میراتھن صحت مند طرزِ زندگی کو فروغ دینے اور وادیٔ کشمیر کی قدرتی خوبصورتی کو آنے والے رنرز کے سامنے پیش کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔

وزیراعلیٰ نے رائل اسپرنگس گالف کورس میں کشمیر میراتھن–2025 کی سرکاری اشیاء (مرچنڈائز) کی نقاب کشائی کی

