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وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا اننت ناگ دورہ، 60 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح، جاری کاموں کا لیا جائزہ
جائزہ میٹنگ میں ضلع کے اندر جاری، زیر غور اور مختص کیے گئے مختلف ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 22, 2026 at 4:28 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق ): جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کے روز ضلع اننت ناگ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ضلع میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور تقریباً 60 کروڑ روپے کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کئی دیگر منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا اور متعلقہ محکموں کو ترقیاتی کاموں میں مزید تیزی لانے کی ہدایت دی۔
وزیر اعلیٰ کے ہمراہ نائب وزیراعلیٰ سریندر چودھری، پارٹی ترجمان ناصر اسلم وانی، ضلع کے مختلف حلقوں کے اراکین اسمبلی، دیگر سرکردہ سیاسی رہنما، ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ اور مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران موجود تھے۔ اس دوران منعقدہ جائزہ میٹنگ میں ضلع کے اندر جاری، زیر غور اور مختص کیے گئے مختلف ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں عوامی ضروریات، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور مختلف ترقیاتی کاموں کی عمل آوری سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
میٹنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ اننت ناگ میں تقریباً 60 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا گیا، جبکہ ضلع میں پہلے سے جاری مختلف منصوبوں کی پیش رفت اور ان پر عمل آوری کا بھی جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر تقریباً 11 واٹر سپلائی اسکیموں کا افتتاح کیا گیا، جس سے متعلقہ علاقوں میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے میں مدد ملنے کی امید ہے۔ اس کے علاوہ کئی دیگر ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جائزہ میٹنگ کے دوران مجموعی طور پر ضلع میں ترقیاتی کاموں کی رفتار اطمینان بخش پائی گئی، تاہم بعض محکموں کی کارکردگی توقعات کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے ایسے محکموں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے اور جاری منصوبوں کی تکمیل میں تیزی لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور اس سلسلے میں متعلقہ محکموں کو اپنی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں انجام دینی چاہئیں۔
عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ میٹنگ کے دوران ضلع کے تمام اراکین اسمبلی کی جانب سے پیش کیے گئے مطالبات کو غور سے سنا گیا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ عوامی ضروریات اور مقامی مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے ان مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ان کے مطابق، منتخب نمائندوں کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل ضلع کی ترقی اور عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں۔
زچہ بچہ اسپتال کے لیے مناسب زمین کی تلاش
اننت ناگ میں مجوزہ زچہ بچہ اسپتال کے قیام سے متعلق سوال پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس منصوبے کے لیے رقم واگزار کی جا چکی ہے، تاہم اسپتال کی تعمیر کے لیے ابھی تک موزوں زمین کا انتخاب نہیں ہو سکا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جنگلات منڈی کے علاقے میں دستیاب زمین مجوزہ اسپتال کے لیے ناکافی ہے، جس کے باعث منصوبے پر عملی کام شروع کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔
وزیر اعلیٰ نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ اسپتال کے قیام کے لیے مناسب زمین کی نشاندہی کریں تاکہ اس اہم صحت عامہ کے منصوبے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ زچہ بچہ اسپتال کا قیام عوامی ضرورت ہے اور اس کے لیے زمین کے مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے، تاکہ منصوبے پر مزید پیش رفت ممکن ہو سکے۔
منی سیکریٹریٹ کے قیام کے لیے متفقہ جگہ کے انتخاب پر زور
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ جائزہ میٹنگ کے دوران اننت ناگ میں منی سیکریٹریٹ کی تعمیر کا مطالبہ بھی اٹھایا گیا۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ فی الحال اس بات پر کوئی واضح اتفاق رائے نہیں ہے کہ مجوزہ منی سیکریٹریٹ کو ضلع میں کس مقام پر تعمیر کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ کو ہدایت دی کہ وہ سول سوسائٹی کے معزز اور ذی شعور افراد کے ساتھ ساتھ ضلع کے تمام اراکین اسمبلی کو ایک ساتھ بٹھا کر مشاورت کریں اور منی سیکریٹریٹ کے قیام کے لیے مناسب مقام کا انتخاب کیا جائے۔
وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ جیسے ہی اس منصوبے کے لیے موزوں جگہ کا انتخاب مکمل ہوگا، حکومت کی جانب سے منی سیکریٹریٹ کی تعمیر کے لیے تفصیلی منصوبہ جاتی رپورٹ (ڈی پی آر) تیار کی جائے گی، جس کے بعد منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا سکیں گے۔
مجموعی طور پر وزیر اعلیٰ کے دورۂ اننت ناگ کے دوران ضلع میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں، بنیادی سہولیات کی فراہمی، صحت کے شعبے میں اہم منصوبوں اور انتظامی ڈھانچے کو بہتر بنانے سے متعلق مختلف امور زیر بحث آئے۔ میٹنگ میں ترقیاتی منصوبوں کی رفتار بہتر بنانے، محکموں کی کارکردگی میں بہتری لانے اور عوامی مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر زور دیا گیا۔
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