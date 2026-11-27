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وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے 77.92 کروڑ روپے کی لاگت کے 10 ترقیاتی منصوبوں کا ای افتتاح کیا اور سنگِ بنیاد رکھا
جائزہ اجلاس کےدوران رام بن اور بانہال کے اراکینِ اسمبلی نے اپنے حلقے سے متعلق مختلف ترقیاتی مسائل اور مطالبات وزیرِ اعلیٰ کے سامنے رکھے۔
Published : November 27, 2026 at 6:51 PM IST
رام بن: (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کو متعدد کابینہ وزراء کے ہمراہ رام بن کا دورہ کیا اور ضلع میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں اور مختلف سرکاری اسکیموں پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔
دورے کے دوران وزیرِ اعلیٰ نے مجموعی طور پر 77.92 کروڑ روپے کی لاگت کے 10 ترقیاتی منصوبوں کا ای افتتاح کیا اور ان کا سنگِ بنیاد رکھا۔ ان منصوبوں کا مقصد سڑک رابطوں کو بہتر بنانا، تعلیمی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنا، قبائلی طبقے کی فلاح و بہبود کو فروغ دینا اور عوامی سہولیات میں اضافہ کرنا ہے۔
ان اہم منصوبوں میں پٹنی ٹاپ-سنسر سڑک کے پہلے مرحلے کی 15.22 کروڑ روپے کی لاگت سے اپ گریڈیشن، گلی-کٹیری سڑک کی 27.94 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر اور بانہال کے اہشر علاقے میں 11.41 کروڑ روپے کی لاگت سے ڈسٹرکٹ انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کی عمارت کی تعمیر شامل ہے۔
دیگر منصوبوں میں گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالج رام بن میں ہاسٹل کی تعمیر، دلوّاس میں قبائلی طبقے کے لیے عارضی رہائشی سہولت کا قیام، بال آشرم اور ناری نکیتن کے لیے رہائشی عمارتوں کی تعمیر، پارکنگ کی سہولیات کی فراہمی، بانہال میں شاپنگ کمپلیکس کم کمیونٹی ہال کی تعمیر اور ہائر سیکنڈری اسکول پوگل کی ازسرِنو تعمیر و تزئین شامل ہیں۔
جائزہ اجلاس کے دوران رام بن اور بانہال کے اراکینِ اسمبلی نے اپنے اپنے حلقہ ہائے انتخاب سے متعلق مختلف ترقیاتی مسائل اور مطالبات وزیرِ اعلیٰ کے سامنے رکھے۔ اس کے علاوہ عوامی وفود اور مختلف انجمنوں کے نمائندوں نے بھی اپنے مسائل اور مطالبات پیش کیے۔ اس موقع پر کورٹ کمپلیکس کی تعمیر، بس اسٹینڈ کی تکمیل اور پارکنگ کی سہولیات سمیت متعدد اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
تاہم، دورے کے دوران وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے انتظار میں موجود صحافیوں سے بات چیت نہیں کی۔اس موقع پر وزیرِ جنگلات الطاف احمد وانی نے اجلاس کے بعد ترقیاتی کاموں اور جنگلاتی منظوریوں سے متعلق پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے۔
جنگلاتی اراضی کے استعمال کے لیے این او سی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں وانی نے کہا کہ متعلقہ تجاویز کو پریویش پورٹل کے ذریعے 15 نکاتی چیک لسٹ کے تحت زیرِ غور لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جنگلاتی اراضی کے کم سے کم استعمال کو یقینی بنانے کے لیے تین متبادل راستوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ محکمہ جنگلات نے اب تک کسی بھی این او سی کو مسترد نہیں کیا ہے۔
انتخابی وعدوں کی تکمیل سے متعلق سوال پر وزیر نے کہا کہ ترقیاتی کام مرحلہ وار مکمل کیے جائیں گے۔موجودہ انتظامی نظام پر تبصرہ کرتے ہوئے الطاف احمد وانی نے کہا کہ سابقہ ریاستی نظام اور موجودہ مرکزی زیرِ انتظام علاقے (یونین ٹیریٹری) کے نظام میں نمایاں فرق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ یو ٹی نظام کے تحت کام کرنے کے دوران متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔