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مسلسل بارشوں سے پیدا صورتحال پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا ہنگامی اجلاس، انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے اور فوری امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت
اجلاس میں جموں اور کشمیر ڈویژنوں کے ڈویژنل کمشنروں نے وزیر اعلیٰ کو اپنے اپنے علاقوں کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔
Published : July 19, 2026 at 10:05 PM IST
جموں : جموں و کشمیر میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری موسلادھار بارشوں کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اتوار کو سول سیکریٹریٹ جموں میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں بارشوں کے اثرات، انتظامیہ کی تیاریوں، امدادی اقدامات اور ممکنہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے کیے گئے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں جموں اور کشمیر ڈویژنوں کے ڈویژنل کمشنروں نے وزیر اعلیٰ کو اپنے اپنے علاقوں کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مسلسل بارشوں کے نتیجے میں کئی علاقوں میں سڑکوں کی آمدورفت متاثر ہوئی ہے، بعض مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ برقرار ہے جبکہ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ افسران نے یہ بھی بتایا کہ متعلقہ محکمے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اجلاس کے دوران تمام اضلاع میں ضروری اشیائے خورد و نوش، ادویات اور پینے کے صاف پانی کی دستیابی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ عوام کو بنیادی ضروریات کی فراہمی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آنے دی جائے اور سپلائی چین ہر حال میں برقرار رکھی جائے۔ انہوں نے تمام ضلعی انتظامیہ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اداروں، پولیس، صحت، بجلی، پبلک ورکس اور دیگر متعلقہ محکموں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ حساس، نشیبی اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں کی مسلسل نگرانی کی جائے۔
انہوں نے کہا کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں فوری کارروائی کرتے ہوئے لوگوں کو بروقت محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے اور ریسکیو ٹیموں کو ہر وقت تیار رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح انسانی جانوں اور املاک کا تحفظ ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ تمام ضروری مشینری، افرادی قوت، ریسکیو آلات اور بنیادی خدمات ہر وقت فعال رکھی جائیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر ردعمل ممکن بنایا جا سکے۔
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عمر عبداللہ نے مختلف سرکاری محکموں کے درمیان بہتر رابطے اور مؤثر تال میل پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں سے متاثر ہونے والے خاندانوں تک فوری رسائی حاصل کی جائے، انہیں بروقت امداد فراہم کی جائے اور کسی بھی متاثرہ شخص کو سرکاری مدد سے محروم نہ رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے بارشوں کے باعث متاثر ہونے والی سڑکوں، پلوں اور بجلی کی فراہمی کو جلد از جلد بحال کرنے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے متعلقہ انجینئرنگ محکموں کو ہنگامی بنیادوں پر مرمتی کام مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو کم سے کم مشکلات کا سامنا ہونا چاہیے اور معمولاتِ زندگی جلد بحال کیے جائیں۔
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اجلاس کے اختتام پر وزیر اعلیٰ نے تمام افسران کو ہدایت دی کہ وہ موسمی صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں، محکمہ موسمیات کی وارننگز پر فوری عمل کریں اور عوام کو بروقت اور درست معلومات فراہم کرتے رہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ قدرتی آفت کے دوران جانی و مالی نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ حکومت نے یقین دلایا کہ بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام سرکاری ادارے مکمل طور پر متحرک ہیں اور عوام کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔