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نوکریوں میں بے ضابطگیوں کےالزام پر وزیر اعلی عمر عبداللہ نے محبوبہ مفتی کو دیا سخت جواب
مفتی کو چیلنج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی حکومت حقائق کے ساتھ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔
Published : June 26, 2026 at 4:35 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کو پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کے 25ہزار نوکریوں میں بے ضابطگیوں سے متعلق الزامات کی سختی سے تردید کی اوران کی پارٹی پر منافقت کا الزام لگایا ۔انہوں نے پچھلی حکومتوں کے دوران "بیک ڈور بھرتیوں" کی ماضی کی مثالوں کا حوالہ دیا۔
یوم عاشورہ کے موقعے پر زڈیبل میں صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے ہندی کہاوت دہرائی کہ "الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے" - "جن لوگوں نے سب سے زیادہ غیر قانونی اور بھرتی عمل میں بے صابطگیاں کیں وہ ہم پر اب الزامات لگا رہے ہیں۔ کیا ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ ان کی کئی بیک ڈور تقرریاں عدالتوں نے منسوخ کر دی تھیں ۔
وزیر اعلیٰ نے یہ بھی الزام لگایا کہ مفتی کے خاندان سے جڑے افراد نے بھی بے قاعدہ بھرتی کے عمل سے فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے سرتاج مدنی کے بیٹے کی مثال دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی تقرری ایک "بیک ڈور پروسیس" کے ذریعے کی گئی تھی اور بعد میں عدالتی ہدایات کے بعد ہٹا دیا گیا۔
وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں اور کشمیر میں تقرریوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا معاملہ تحقیقاتی ایجنسیوں کے زیر تفتیش ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، "اگر میں پی ڈی پی بی جے پی مخلوط حکومت کے دوران کی گئی تقرریوں میں بے ضابگیوں کو گننا شروع کر دوں تو آپ کے پاس پوری فہرست سننے کے لیے اتنا وقت نہیں ہوگا۔
مفتی کو اپنے دعوؤں کو ثابت کرنے کے لیے چیلنج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی حکومت حقائق کے ساتھ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ "انہیں اپنے الزامات کی حمایت کے لیے ثبوت کا ایک ٹکڑا بھی پیش کرنے دیں۔ صرف ایک امیدوار کا نام بتائیں جسے ہماری حکومت میں غلط طریقے سےتقرر کی گیا ہو۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے اس معاملے پر تمام متعلقہ معلومات مرتب کر لی ہیں۔ عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ انشاء اللہ، اگلے ایک یا دو دنوں کے اندر، میرے دو سینئر وزیر پریس سے خطاب کریں گے اور تمام حقائق لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔
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دریں اثنا انہوں نے امید ظاہر کی کہ عاشورہ کا جلوس جلد ہی اپنے روایتی روٹ پر بحال ہو جائے گا ۔ایسے میں ان کی حکومت اس کی مکمل بحالی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ محرم کے مہینے کی اہمیت ہر کوئی جانتا ہے، خاص طور پر دسویں محرم کو۔ انہوں نے کہا کہ "حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور اس قربانی سے جو سبق ملتا ہے وہ کافی اہمیت کا حامل ہے لیکن جب ہم ان تعلیمات کو بھول جاتے ہیں، تو ہمیں تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔