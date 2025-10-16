ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر میں دربار موو کی واپسی کا اعلان کیا، جلد شروع ہو جائے گی پریکٹس
عمر عبداللہ نے صحافیوں کو بتایا کہ فائل لیفٹیننٹ گورنر کو بھیجی گئی تھی اور اسے منظور کر لیا گیا تھا۔
سری نگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ روایتی دربار مو چار سال سے زائد عرصے کے بعد دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ دربار مو سری نگر اور جموں کے درمیان سرکاری دفاتر کی منتقلی کا ایک صدی پرانا رواج ہے۔
جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمر نے کہا کہ ان کی کابینہ نے اس تجویز کو باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی رضامندی حاصل کر لی ہے۔ عمر نے صحافیوں کو بتایا کہ فائل لیفٹیننٹ گورنر کو بھیجی گئی تھی اور اسے منظور کر لیا گیا تھا۔ حکومت جلد ہی پریکٹس دوبارہ شروع کر رہی ہے۔
ریاستی کابینہ نے سب سے پہلے ستمبر میں دربار کی مکمل منتقلی کی بحالی کی سفارش کی تھی۔ یہ اقدام 2021 میں لیفٹیننٹ گورنر کی انتظامیہ کی طرف سے لاگت اور لاجسٹک خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے پریکٹس کو معطل کرنے کے لیے کیے گئے فیصلے کو پلٹ دیتا ہے۔
سب سے پہلے 1872 میں ڈوگرہ حکمران مہاراجہ گلاب سنگھ کی طرف سے شروع کیا گیا، دربار موو کے عمل میں سول سیکرٹریٹ اور اہم سرکاری دفاتر کو گرمیوں میں سری نگر اور سردیوں میں جموں منتقل کرنا شامل تھا۔ کئی دہائیوں تک، حکام نے استدلال کیا کہ اس نقل مکانی نے دو جغرافیائی اور سیاسی طور پر الگ الگ علاقوں تک انتظامی رسائی کو برقرار رکھنے میں مدد کی۔
یہ عمل تقریباً 150 سالوں تک بلا تعطل جاری رہا۔ 2021 میں کووڈ وبائی امراض اور انتظامی تنظیم نو کے درمیان اسے روک دیا گیا۔ عمر نے کہا کہ دربار مو ہمیشہ اتحاد اور مساوی رسائی کے لیے کھڑی رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کی بحالی سے جموں اور کشمیر دونوں کے ساتھ ہماری وابستگی کی تصدیق ہوتی ہے۔