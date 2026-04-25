پنچایتی انتخابات کی تیاریوں میں ہیں: تاریخ کا فیصلہ حکومت کرے گی: چیف الیکشن کمشنر

چیف الیکشن کمشنر، شانت مانو، نے پنچایتی انتخابات کے حوالہ سے کہا کہ تیاریاں زوروں سے جاری ہیں۔

ا
چیف الیکشن کمشنر شانت مانو (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : April 25, 2026 at 3:45 PM IST

بڈگام(عارف بشیر وانی): جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) شانت مانو نے ہفتہ کے روز وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں پنچایتی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے متعدد پنچایت حلقوں کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے ووٹر اندراج، ووٹر فہرستوں کی تصحیح اور نئے ووٹرز کے اندراج کے عمل کا معائنہ کیا۔

صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ "جموں و کشمیر بھر میں انتخابی عملے کی کارکردگی اطمینان بخش ہے اور بی ایل اوز سمیت دیگر اہلکار گھر گھر جا کر ووٹر اندراج، فہرستوں کی درستگی اور خامیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ پنچایتی انتخابات کے انعقاد کے لیے مکمل تیاریوں میں مصروف ہے، تاہم انتخابات کی تاریخوں اور انعقاد سے متعلق حتمی فیصلہ مرکز اور جموں و کشمیر یو ٹی حکومت کرے گی۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر بڈگام اطہر امیر خان اور دیگر ضلعی افسران بھی چیف الیکشن کمشنر کے ہمراہ موجود تھے۔

واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں اس وقت پنچایتی انتخابات کے پیش نظر ووٹر فہرستوں کی ازسرنو جانچ کا عمل جاری ہے، جس کے تحت غلط اندراجات کی تصحیح، شادی شدہ خواتین کے نام متعلقہ حلقوں میں منتقل کرنے اور پہلی مرتبہ ووٹ ڈالنے والے نئے ووٹرز کے اندراج پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

