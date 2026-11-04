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بزنس پارٹنر سے پینتیس لاکھ روپے کی مبینہ دھوکہ دہی، کرائم برانچ کی جانب سے ملزم کے خلاف چارج شیٹ دائر
ملزم نے اپنے متوفی والد کا دستخط شدہ فرضی چیک جاری کرکے کاروباری شراکت دار کو دھوکہ دیا؛ EOW کی تحقیقات میں جرم ثابت ہوگیا۔
Published : November 4, 2026 at 11:35 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کرائم برانچ کے اکنامک آفینسز ونگ (EOW) کشمیر نے مالیاتی جرائم اور دھوکہ دہی کے خلاف اپنی مہم کے تحت ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ محکمہ نے اپنے ہی کاروباری شراکت دار (بزنس پارٹنر) سے ایک مسترد شدہ (Dishonoured) چیک کے ذریعے مبینہ طور پر 35 لاکھ روپے کی بھاری رقم ہڑپنے کے ملزم کے خلاف ایک تفصیلی چارج شیٹ مجاز عدالت میں دائر کر دی ہے۔
یہ چارج شیٹ چیف جوڈیشل مجسٹریٹ (CJM) پلوامہ کی عدالت میں پیش کی گئی ہے، جو کہ بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) کی مختلف تعزیراتی دفعات بشمول 318(2) (دھوکہ دہی)، 336(3) (جعلسازی) اور 340 کے تحت درج ایف آئی آر نمبر 44/2026 سے متعلق ہے۔
ملزم کی شناخت اور کیس کا پس منظر
کرائم برانچ کی جانب سے جاری کردہ ایک باضابطہ مکتوب کے مطابق، اس سنگین مالیاتی دھوکہ دہی کے ملزم کی شناخت مشتاق احمد یاتو، ولد علی محمد یاتو، ساکن چن پورہ، راج پورہ، ضلع پلوامہ کے طور پر ہوئی ہے۔ اس ہائی پروفائل کیس کی کارروائی کا آغاز ایک متاثرہ شخص کی طرف سے دائر کی گئی ایک تحریری شکایت کے بعد ہوا تھا۔ شکایت کنندہ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ملزم مشتاق احمد یاتو کے ساتھ ایک طویل عرصے سے کاروباری شراکت داری میں منسلک تھا۔ جب دونوں شراکت داروں کے درمیان کاروباری کھاتوں کا حتمی تصفیہ (Settlement) کیا گیا، تو حساب کتاب کے بعد ملزم کے ذمہ 35 لاکھ روپے کی رقم بقایا (واجب الادا) پائی گئی۔
متوفی والد کا چیک اور دستخط کی جعلسازی
رپورٹ کے مطابق، جب شکایت کنندہ نے اپنی بقایا رقم کا مطالبہ کیا، تو ملزم نے دانستہ طور پر بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس واجب الادا رقم کی ادائیگی کے لیے 35 لاکھ روپے کا ایک بینک چیک جاری کیا۔ تاہم، جب متاثرہ شخص نے یہ چیک کیش کرانے کے لیے متعلقہ بینک میں جمع کرایا، تو بینک انتظامیہ نے اسے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ یہ چیک ملزم کے والد کے نام پر الاٹ کردہ اکاؤنٹ کا ہے، جن کا انتقال دو سال قبل ہی ہو چکا تھا۔ مزید برآں، شکایت میں یہ چونکا دینے والا انکشاف بھی کیا گیا کہ ملزم نے اپنے متوفی والد کے متبادل کے طور پر اس چیک پر خود ہی فرضی دستخط کیے تھے تاکہ اپنے شراکت دار کو دھوکہ دیا جا سکے۔
اکنامک آفینسز ونگ (EOW) کی تفتیش اور چارج شیٹ
معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کیس کی مکمل سائنسی اور دستاویزی تفتیش ای او ڈبلیو (EOW) کشمیر کے سب انسپکٹر فاروق احمد کے سپرد کی گئی تھی۔ ای او ڈبلیو کشمیر نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ سب انسپکٹر فاروق احمد کی سربراہی میں عمل میں لائی گئی گہرائی سے تفتیش، بینک ریکارڈز کی جانچ اور دستاویزی شواہد نے شکایت کنندہ کے تمام الزامات کی سو فیصد تصدیق کی ہے اور ملزم کے خلاف جرائم کو قانونی طور پر ثابت کیا ہے۔ تفتیشی عمل مکمل ہونے کے فوری بعد، باضابطہ جوڈیشل کارروائی اور ملزم کو سخت سزا دلوانے کے لیے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ پلوامہ کی عدالت میں چارج شیٹ جمع کرائی گئی ہے۔
ایس ایس پی ای او ڈبلیو کشمیر کی عوامی ایڈوائزری
دریں اثنا، اس اہم چارج شیٹ کے دائر ہونے کے بعد، سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (SSP) ای او ڈبلیو کشمیر نے عام لوگوں اور تجارتی حلقوں کے لیے ایک اہم ایڈوائزری جاری کی ہے۔ انہوں نے عوام الناس سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے کاروباری لین دین کے دوران مناسب اور تحریری ریکارڈ برقرار رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بڑی رقم کے لین دین کے وقت مالیاتی دستاویزات اور چیک بک کی تفصیلات کی بینک سے تصدیق لازمی کریں تاکہ سماج کے ایسے عناصر کے دھوکہ دہی پر مبنی ہتھکنڈوں اور مالیاتی نقصانات سے محفوظ رہا جا سکے۔