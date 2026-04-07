ETV Bharat / jammu-and-kashmir
چیک باونس کیس: سمن کے باوجود پیش نہ ہونے پر کپواڑہ کے شہری کو 70 ہزار روپے معہ سود ادا کرنے کا حکم
عدالت نے سلطان ٹریڈنگ کمپنی کے حق میں فیصلہ دیا، جس کے مالک نے دعویٰ کیاتھاکہ ملزم نے 70 ہزار روپے واجب الادا چھوڑدیے تھے۔
Published : April 7, 2026 at 5:30 PM IST
سرینگر : سرینگر کی ایک مقامی عدالت نے چیک باؤنس کیس میں اہم فیصلہ سناتے ہوئے کپوارہ کے ایک شہری کو 70 ہزار روپے معہ سود اور عدالتی اخراجات ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ فیصلہ تھرڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج دنیش گپتا نے کپواڑہ کے رہائشی ناصر احمد ملک کے خلاف سنایا، جو بار بار سمن کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوا۔
عدالت نے سرینگر کی تجارتی فرم سلطان ٹریڈنگ کمپنی کے حق میں فیصلہ دیا، جس کے مالک فردوس احمد ڈار نے دعویٰ دائر کیا تھا کہ ملزم نے سامان خریدنے کے بعد 70 ہزار روپے واجب الادا چھوڑ دیے تھے۔ ریکارڈ کے مطابق ملزم نے 29 نومبر 2025 کو جے اینڈ کے بینک کی کرالپورہ برانچ سے ایک چیک جاری کیا، جو پیش کیے جانے پر اکاونٹ میں ناکافی رقم کی وجہ سے خارج ہوگیا۔
بعد ازاں مدعی نے عدالت سے رجوع کیا۔ یہ مقدمہ سول پروسیجر کوڈ کے آرڈر 37 کے تحت دائر کیا گیا تھا، جو ایسے معاملات کے فوری تصفیے کے لیے مخصوص ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ چونکہ ملزم نے مقررہ مدت ’10 دن‘ میں پیش ہو کر جواب نہیں دیا، اس لیے قانون کے مطابق مدعی کے دعوے کو تسلیم شدہ تصور کیا جائے گا۔
جج دنیش گپتا نے واضح کیا کہ “آرڈر 37 کے تحت، مدعی کے الزامات کو درست مانا جائے گا کیونکہ مدعا علیہ نے عدالت میں پیش ہو کر انکار نہیں کیا۔” چنانچہ عدالت نے حکم دیا کہ ملزم 70 ہزار روپے اصل رقم کے ساتھ سالانہ 7 فیصد شرح سود (مقدمہ دائر ہونے کی تاریخ سے ادائیگی تک) اور مقدمے کے اخراجات بھی ادا کرے۔