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رامبن کے نوجوان کے خلاف چنینی پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج، سوشل میڈیا پر جھوٹی جانکاری پھیلانے کا الزام
پولیس نے بتایا کہ معاملے کی باضابطہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور متعلقہ شواہد اور دستیاب جانکاری کی جانچ کی جا رہی ہے۔
Published : July 29, 2026 at 7:08 AM IST
رامبن (نواز رونیال) مرکز کے زیرِ انتظام خطہ جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کے چندرکوٹ علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کے خلاف چنینی پولیس نے سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر غلط اور گمراہ کن معلومات پھیلانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق، اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن چنینی میں بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعہ 353 (2) کے تحت ایف آئی آر نمبر 144/2026 درج کی گئی ہے۔
پولیس کے مطابق ایف آئی آر سنیل کمار ولد سورم چند، ساکن چندرکوٹ، ضلع رامبن، کے خلاف درج کی گئی ہے۔ پولیس کا الزام ہے کہ مذکورہ شخص نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی معلومات پھیلائیں جو مبینہ طور پر غلط یا گمراہ کن نوعیت کی تھیں۔
پولیس نے بتایا کہ معاملے کی باضابطہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور متعلقہ شواہد اور دستیاب معلومات کی جانچ کی جا رہی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد سامنے آنے والے حقائق اور شواہد کی بنیاد پر قانون کے تحت مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
چنینی پولیس نے اس موقعے پر عام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کسی بھی خبر، اطلاع یا دعوے کو آگے شیئر کرنے سے قبل اس کی صداقت اور مستند ذرائع سے تصدیق ضرور کریں۔ پولیس نے عوام کو خبردار کیا کہ غیر مصدقہ، جھوٹی یا گمراہ کن معلومات کی تشہیر سے سماج میں غلط فہمیاں اور بے چینی پیدا ہو سکتی ہے اور ایسی سرگرمیوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے۔
پولیس نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنائیں اور کسی بھی غیر مصدقہ مواد کو پھیلانے سے گریز کریں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ قانونی دفعات کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پولیس نے واضح کیا کہ مذکورہ معاملہ فی الحال زیرِ تفتیش ہے اور تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی معاملے کے تمام حقائق سامنے آ سکیں گے۔
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