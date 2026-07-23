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شدید بارشوں سے دریائے چناب میں طغیانی، رتلے پاور پروجیکٹ کے 'کوفرڈیم' کو نقصان
موسلا دھار اور لگاتار بارشوں اور ڈیم کے گیٹ کھولے جانے کی وجہ سے بعد دریائے چناب میں پانی کی سطح کافی بڑھ گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 23, 2026 at 2:00 PM IST
رامبن (نواز رونیال) : جموں و کشمیر کے خطہ چناب، بالخصوص ڈوڈہ، کشتواڑ اور رامبن اضلاع میں گزشتہ چار روز سے جاری مسلسل بارشوں کے باعث دریائے چناب میں پانی کی سطح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ وہیں پانی کے بڑھتے ہوئے اور بہاؤ کے نتیجے میں 850 میگاواٹ زیرِ تعمیر رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ کا عارضی کوفر ڈیم (Cofferdam) کو نقصان پہنچا ہے۔
شدید بارشوں اور بالائی علاقوں سے دریائے چناب میں پانی کے غیر معمولی بہاؤ کے نتیجے میں طغیانی جیسی صورتحال پیدا ہوگئی، جس سے زیرِ تعمیر منصوبے کے حفاظتی ڈھانچے کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ واقعے کے فوراً بعد پروجیکٹ انتظامیہ نے حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے ہیں۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تاہم کوفر ڈیم کو پہنچنے والے نقصان کی نوعیت اور اس کے باعث منصوبے کی تعمیراتی سرگرمیوں پر پڑنے والے ممکنہ اثرات کا مکمل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ متعلقہ تکنیکی ماہرین صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ مزید نقصان سے بچنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جا سکیں۔
اس سے قبل زیر تعمیر 'کوار ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ' کے گیٹ بھی کھولے گئے تھے، جس کے بعد دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہوا ہے۔
ادھر، انتظامیہ نے دریائے چناب کے کنارے آباد شہریوں کو احتیاط برتنے اور مستعد رہنے کی ہدایت دی ہے۔ ضلع انتظامیہ اور متعلقہ محکموں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دریائے چناب کے قریب جانے سے گریز کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں صرف سرکاری ذرائع سے جاری ہونے والی معلومات پر ہی اعتماد کریں۔
850 میگاواٹ رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ ضلع کشتواڑ کا ایک اہم زیرِ تعمیر پن بجلی منصوبہ ہے، جو مستقبل میں خطے کی بجلی کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا جبکہ اس سے قبل بھی منصوبے کے کوفر ڈیم کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں۔
ادھر، گندوہ، بھلیسہ اور ضلع ڈوڈہ کے مختلف علاقوں میں چوتھے روز بھی مسلسل اور موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید بارشوں کے باعث ڈوڈہ اور رامبن اضلاع میں شاہراہوں اور متعدد رابطہ سڑکوں کو بھی بھاری نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ جبکہ دور دراز علاقوں میں گزشتہ 16 گھنٹوں سے بجلی کی سپلائی معطل ہے، جس کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
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