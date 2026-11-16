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جے کے ایس ایس بی فنانس اسسٹنٹ امتحان میں نقل کا منصوبہ ناکام، 14 مشتبہ افراد گرفتار، الیکٹرانک آلات برآمد
جموں پولیس نے جے کے ایس ایس بی امتحان میں وائرلیس آلات کے ذریعے نقل کا منصوبہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔
Published : November 16, 2026 at 8:28 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں پولیس نے جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ (جے کے ایس ایس بی) کے فنانس اسسٹنٹ امتحان کے دوران الیکٹرانک مواصلاتی آلات کے ذریعے نقل کروانے کی مبینہ کوشش کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس معاملے میں 14 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے وائرلیس ریڈیو سیٹس سمیت متعدد الیکٹرانک آلات بھی برآمد کر کے ضبط کر لیے ہیں۔
پولیس کے مطابق، خفیہ ذرائع سے اطلاع موصول ہوئی تھی کہ کچھ افراد 15 نومبر کو منعقد ہونے والے فنانس اسسٹنٹ کے مسابقتی امتحان میں امیدواروں کو ناجائز طریقے سے جوابات فراہم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، اس مقصد کے لیے جدید الیکٹرانک مواصلاتی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے امتحانی مراکز کے اندر موجود منتخب امیدواروں تک جوابات پہنچانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔
اطلاع ملنے پر جموں پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے متعدد خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں اور انہیں مختلف امتحانی مراکز کے اطراف تعینات کیا۔ پولیس ٹیموں نے امتحان شروع ہونے سے قبل ہی مختلف امتحانی مراکز کے قریبی اور ملحقہ علاقوں سے 14 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔
کارروائی کے دوران پولیس نے کئی الیکٹرانک آلات برآمد کیے، جن میں وائرلیس ریڈیو سیٹس بھی شامل ہیں۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان آلات کے ذریعے امتحانی ہالوں میں موجود امیدواروں تک جوابات منتقل کرنے کی کوشش کی جانی تھی۔
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اس معاملے میں پولیس تھانہ دومانہ میں متعلقہ قانونی دفعات کے تحت تین ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، جبکہ واقعے کی جامع تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔
خصوصی تحقیقاتی ٹیم مبینہ سازش میں ملوث پورے نیٹ ورک کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ مشتبہ افراد اور ممکنہ طور پر مستفید ہونے والے امیدواروں کے کردار کا تعین کرے گی۔ اس کے علاوہ ٹیم الیکٹرانک آلات کی خریداری، ان کے ذرائع کا پتہ لگانے اور اس معاملے میں دیگر افراد کے ممکنہ طور پر ملوث ہونے کی بھی باریک بینی سے تحقیقات کرے گی۔
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