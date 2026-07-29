ETV Bharat / jammu-and-kashmir
امرناتھ یاترا 2026: چھڑی مبارک کو پہلگام پہنچایا گیا، گوری شنکر مندر میں بھومی پوجن اور خصوصی رسومات ادا کی
پہلگام کے تاریخی گوری شنکر مندر پہنچنے پرچھڑی مبارک کےنگراں مہنت دیپیندرگری نے صدیوں پرانی روایات کےمطابق بھومی پوجن،خصوصی پوجا اور دیگرمذہبی رسومات ادا کئے-
Published : July 29, 2026 at 5:37 PM IST
اننت ناگ(میر اشفاق): سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کی علامت چھڑی مبارک عقیدت، مذہبی جوش و خروش اور روحانی ماحول میں پہلگام پہنچ گئی، جہاں اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ چھڑی مبارک کو مذہبی روایت کے مطابق پہلے مارٹنڈ سوریا مندر پہنچایا گیا جہاں خصوصی پوجا کی گئی جس کے بعد چھڑی مبارک کو پہلگام کی جانب روانہ کیا گیا۔
پہلگام کے تاریخی گوری شنکر مندر پہنچنے پر چھڑی مبارک کے نگراں مہینت دیپیندر گری نے صدیوں پرانی روایات کے مطابق بھومی پوجن، خصوصی پوجا اور دیگر مذہبی رسومات ادا کئے۔ اس موقع پر شری امرناتھ یاترا کی کامیابی، امن و امان اور تمام یاتریوں کی سلامتی کے لئے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ مذہبی تقریب میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں، سادھوؤں، سنتوں اور مندر کے پجاریوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے بھگوان شیو کے بھجن اور مذہبی منتر پڑھے اور خیر و برکت کی دعائیں مانگیں۔ اس موقع پر پورا مندر احاطہ مذہبی عقیدت اور روحانی فضا سے گونج اٹھا۔
پہلگام میں رسومات کی ادائیگی کے بعد چھڑی مبارک اپنے روایتی سفر کو جاری رکھتے ہوئے چندن واڑی، شیش ناگ اور پنجترنی میں قیام کرے گی۔ اس کے بعد شراون پورنیما (رکشا بندھن) کے مقدس موقع پر چھڑی مبارک شری امرناتھ جی کی مقدس گھپا پہنچے گی، جہاں اختتامی پوجا اور خصوصی مذہبی رسومات ادا کی جائیں گی۔
ادھر انتظامیہ اور سیکورٹی ایجنسیوں نے چھڑی مبارک کے مذہبی پروگرام اور اس کے آئندہ سفر کو پرامن اور بحفاظت انجام دینے کے لئے سخت سیکورٹی سمیت تمام ضروری انتظامات کئے ہیں۔
مزید پڑھیں: امرناتھ یاترا 2026: چھڑی مبارک کا سفر شروع، 2051 یاتری جموں سے بالتل روانہ، موسم کی وارننگ جاری
واضح رہے کہ رواں برس شری امرناتھ جی یاترا 57 دنوں پر محیط ہے، جس کا آغاز 3 جولائی کو ہوا تھا اور یہ 27 اگست، شراون پورنیما (رکشا بندھن) کے روز اختتام پذیر ہوگی۔ اب تک ساڑھے چار لاکھ سے زائد یاتری مقدس امرناتھ گھپا میں درشن کر چکے ہیں۔ یاترا کے پُرامن اور محفوظ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ اور سیکورٹی ایجنسیوں کی جانب سے غیر معمولی حفاظتی انتظامات کئے گئے ہیں، جبکہ پورے یاترا روٹ پر سکیورٹی فورسز کی تعیناتی، نگرانی اور دیگر سہولیات کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے۔