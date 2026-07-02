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روڈ سیفٹی کو بہتر بنانے کیلئے ذہین ٹریفک مینجمنٹ سسٹم ضروری: اے آر ٹی او فلائنگ اسکواڈ کشمیر
انہوں نے بتایا کہ روڈ سیفٹی آڈٹ جموں کشمیر کے دو اضلاع کے علاوہ تمام اضلاع میں مکمل ہو چکا ہے۔
Published : July 2, 2026 at 11:30 AM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): روڈ سیفٹی آڈٹ اور نفاذ کی مہم کو جاری رکھے ہوئے ہے، اے آر ٹی او فلائنگ اسکواڈ کشمیر مبشر جان نے کہا کہ جموں و کشمیر میں سڑک کی حفاظت کو بہتر کرنے کے لیے ایک ذہین ٹریفک مینجمنٹ سسٹم ضروری ہے۔شمالی کشمیر کے سوپور میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محکمہ نے جموں و کشمیر میں روڈ سیفٹی کا ایک جامع آڈٹ تقریباً مکمل کر لیا ہے، جس میں بارہمولہ سمیت دو اضلاع کو چھوڑ کر تمام اضلاع میں معائنہ کیا گیا ہے۔ نتائج کو مرتب کر کے مزید کارروائی کے لیے اعلیٰ حکام کو پیش کر دیا گیا ہے۔
اس آڈٹ میں گاڑیوں کے تکنیکی معائنے، ڈرائیور کی اہلیت، تربیتی معیار، سڑکوں پر رویے، گاڑیوں کے حفاظتی پروٹوکول کی تعمیل اور حادثات کا شکار سرمئی دھبوں کی نشاندہی پر توجہ مرکوز کی گئی۔" انہوں نے کہا کہ لازمی حفاظتی اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کو معطل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔مبشر جان نے کہا کہ قومی شاہراہ اور پہاڑی سڑکیں سب سے زیادہ سڑک حادثات کا باعث بنتی ہیں، جو انہیں نفاذ اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے ترجیحی علاقے بناتی ہیں۔
محکمے کے سامنے درپیش چیلنجوں کو اجاگر کرتے ہوئے اے آر ٹی او نے کہا کہ سڑکوں پر گاڑیوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کے تناسب سے انفورسمنٹ اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افرادی قوت محدود رہنے کے باوجود ٹیکنالوجی نفاذ کو نمایاں طور پر مضبوط کر سکتی ہے۔وقت آگیا ہے کہ ایک ذہین ٹریفک مینجمنٹ سسٹم اپنایا جائے۔ انہوں نے کہا ٹیکنالوجی اس قسم کی تبدیلی لا سکتی ہے جو اکیلے روایتی نفاذ سے حاصل نہیں ہو سکتی۔
بارہمولہ ضلع کا حوالہ دیتے ہوئے افسر نے کہا کہ ٹریفک انفورسمنٹ کے نتیجے میں اس مالی سال میں اب تک ایک کروڑ روپے سے زیادہ کے چالان ہوئے ہیں اس کے علاوہ ٹریفک کی مختلف خلاف ورزیوں پر ہزاروں رجسٹریشن سرٹیفکیٹس اور ڈرائیونگ لائسنس معطل کیے گئے ہیں۔
تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ نفاذ کا مقصد ریونیو جنریشن نہیں بلکہ روڈ ڈسپلن کو بہتر بنانا ہے۔"چالان ایک رکاوٹ ہیں۔ ہم لوگوں کو چالان کرنے میں خوش نہیں ہیں۔ بیداری پیدا کرنے اور تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے نفاذ ضروری ہے، لیکن دیرپا روڈ سیفٹی صرف ذمہ دارانہ ڈرائیونگ اور طرز عمل میں تبدیلی سے ہی حاصل ہو گی۔
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اے آر ٹی او نے تسلیم کیا کہ روڈ سیفٹی کی تعمیل میں خامیاں اب بھی موجود ہیں لیکن انہوں نے امید ظاہر کی کہ سڑک کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے ساتھ، سخت نفاذ اور عوامی بیداری کے ساتھ آنے والے سالوں میں حادثات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔