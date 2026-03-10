ETV Bharat / jammu-and-kashmir
خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پلوامہ میں تقریب کا انعقاد، متعدد خواتین کو اعزاز سے نوازا گیا
Published : March 10, 2026 at 4:38 PM IST|
Updated : March 10, 2026 at 5:29 PM IST
محکمہ سماجی بہبود کی جانب سے آج ٹاؤن ہال پلوامہ میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں متعدد خواتین کو مختلف شعبوں میں ان کی کامیابیوں اور خدمات پر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس پروگرام کا مقصد معاشرے میں خواتین کے کردار کو پہچاننا اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں لگن اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔
تقریب کے دوران اپنی پیشہ ورانہ اور سماجی ذمہ داریوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی متعدد خواتین کو اعزاز سے نوازا گیا۔ اہم سرکاری عہدوں پر فائز خواتین کو بھی ان کی خدمات اور معاشرے کی ترقی کے لیے عزم کا اعتراف اور حوصلہ افزائی کی گئی۔ مقررین نے خواتین کو بااختیار بنانے اور انہیں تعلیم، روزگار اور سماجی شراکت میں مساوی مواقع فراہم کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ خواتین خاندان کے ساتھ ساتھ معاشرے کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے پروگرام خواتین کی حوصلہ افزائی اور ان کی محنت اور کامیابیوں کو پہچاننے کے لیے اہم ہیں۔ شرکاء کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی کہ وہ لگن کے ساتھ کام جاری رکھیں اور دیگر خواتین کو معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کی ترغیب دیں۔
ڈسٹرکٹ مشن پوشن آفیسر پلوامہ اور ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر پلوامہ نے پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور تقریب کے انعقاد میں محکمہ سماجی بہبود کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے خواتین کی بہبود، بااختیار بنانے اور سماجی ترقی کے لیے اقدامات کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔