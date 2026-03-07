ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’یوم البدر‘ کی مناسبت سے سرینگر میں تقریب، عالم و مفسر میرواعظ یوسف شاہؒ کو زبردست خراج
میر واعظ مولوی محمد یوسف شاہؒ کو ان کے کشمیری زبان میں قرآن پاک کا تاریخی ترجمہ کرنے پر زبردست خراج پیش کیا گیا۔
Published : March 7, 2026 at 6:03 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) تاریخی جنگ بدر کی مناسبت سے یوم البدر آج تاریخی جامع مسجد سرینگر میں منایا گیا۔ جہاں مفسر قرآن میرواعظ مولوی محمد شاہ یوسف کی 58ویں برسی کے موقع پر قرآن خوانی اور یادگاری مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے میرواعظ نے یوم البدر کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اسے ایک اہم لمحہ قرار دیا جب ایمان اور ثابت قدمی باطل پر حق کی فتح کا باعث بنی اور مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے اتحاد اور اخلاقی عزم کو مضبوط کریں۔
رمضان المبارک کو قرآن کا مہینہ قرار دیتے ہوئے مقررین نے میر واعظ مولوی محمد یوسف شاہؒ کو ان کے کشمیری زبان میں قرآن پاک کا تاریخی ترجمہ کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور اسے ایک انمول تحفہ قرار دیا جس نے نسلوں کو اپنی زبان میں اس کے پیغام سے جوڑنے کے قابل بنایا۔ مقررین نے جلاوطنی میں ان کی ثابت قدمی کو بھی سراہا، اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ وطن سے مجبور ہونے کے باوجود وہ ایمان، علمی اور کمیونٹی کی خدمت کے اپنے عزم پر قائم رہے۔
انہوں نے مشرق وسطیٰ کی بڑھتی ہوئی صورتحال بالخصوص ایران میں بمباری اور معصوم جانوں کے ضیاع پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مداخلت کرکے تشدد اور ناانصافی کو روکے.اجتماع کا اختتام امت مسلمہ خصوصاً بابرکت ایام میں امن، انصاف اور اتحاد کے لیے اجتماعی دعاؤں سے ہوا۔
یہ بھی پڑھیں: ایران پر حملے کا فیصلہ پی ایم مودی کے تل ابیب چھوڑنے کے بعد لیا گیا: اسرائیلی وزیر خارجہ سار
واضح رہے کہ میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کے علاوہ مولانا شوکت کینگ سمیت دیگر علماء و مشائخ نے شرکت کی جنہوں نے میرواعظ مرحوم کی زندگی اور میراث کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔