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لداخ کے مطالبات پر تعطل ختم کرنے کی کوشش، مرکزی پینل ہوگی لیہہ روانہ
دو جولائی کو لیہہ میں ہونے والی ملاقات میں ریاستی درجہ، آئینی تحفظات اور منتخب بااختیار ادارے کے مسودے پر گفتگو ہوگی۔
Published : June 30, 2026 at 3:48 PM IST
سرینگر: وزارتِ داخلہ کی قیادت میں قائم مرکزی پینل کے اراکین اس ہفتے لیہہ جا رہے ہیں، جہاں وہ لداخ کی نمائندہ تنظیموں سے بات چیت کریں گے۔ اس ملاقات کا مقصد 22 مئی کو ہونے والی آخری میٹنگ کے بعد پیدا ہونے والے تعطل کو ختم کرنا ہے۔
لیہہ ایپکس باڈی (LAB) کے چیئرمین چیرنگ دورجے لکروک نے تصدیق کی کہ انہیں ان کے اٹھائے گئے مسائل پر بات چیت کے لیے دعوت نامہ موصول ہوا ہے۔ دوسری جانب کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) کے رہنما اصغر علی کربلائی نے بھی کہا کہ انہیں خطے میں ذیلی کمیٹی کے ساتھ ہونے والی "ابتدائی" میٹنگ میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ہمیں 2 جولائی کو لیہہ میں ذیلی کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کے لیے بلایا گیا ہے۔ گزشتہ ملاقات میں جن نکات پر بات ہوئی تھی، انہیں میٹنگ کے مسودۂ کارروائی میں شامل نہیں کیا گیا، ان پر اس بار تفصیل سے گفتگو ہوگی۔"
یہ پہلی بار ہوگا کہ مرکزی پینل خود لداخ جا کر بات چیت کرے گا۔ اس سے قبل لداخ کی تنظیموں نے مئی میں مرکزی وزیرِ داخلہ امیت شاہ کے لیہہ دورے کے دوران ان کی سربراہی والی ہائی پاورڈ کمیٹی (HPC) سے ملاقات کی درخواست کی تھی تاکہ اپنے مطالبات پر بات کی جا سکے، لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا اور ان کا دورہ صرف گوتم بدھ کے آثار کی پہلی بین الاقوامی نمائش میں شرکت تک ہی محدود رکھا۔
22 مئی کو نئی دہلی میں ہونے والی آخری میٹنگ میں لیہہ ایپکس باڈی (LAB) اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس (KDA) نے ذیلی کمیٹی کے ساتھ اصولی طور پر اتفاقِ رائے قائم کیا تھا۔ تاہم چیرنگ دورجے لکروک کا کہنا ہے کہ میٹنگ کی کارروائی کے مسودے میں ایک اہم نکتہ شامل نہیں کیا گیا، جس کے مطابق چیف سیکریٹری کی سالانہ کارکردگی رپورٹ (APR) منتخب نمائندہ تیار کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ میٹنگ میں اس معاملے پر بھی بات ہوگی۔
گزشتہ چھ برسوں سے مکمل ریاستی درجہ اور چھٹے شیڈول کے تحت آئینی تحفظات کا مطالبہ کرنے والی دونوں تنظیموں نے نئی دہلی کے ساتھ اس خاکے پر بھی اتفاق کیا تھا، جس کے تحت لداخ میں ایک منتخب ادارہ قائم کیا جائے گا، جسے قانون سازی، انتظامی اور مالی اختیارات حاصل ہوں گے۔
دونوں فریق اس بات پر بھی متفق ہوئے تھے کہ لداخ کو آرٹیکل 371 کی شقوں (A، F اور G) کی طرز پر آئینی تحفظات دیے جائیں، وہی ہی مراعات جیسی ناگالینڈ، سکم اور میزورم جیسی ریاستوں میں زمین اور روزگار کے تحفظ کے لیے موجود ہیں۔
ذرائع کے مطابق لیہہ ایپکس باڈی خطے میں مجوزہ منتخب ادارے کے ڈھانچے کا ایک مسودہ تیار کر رہی ہے۔ قانونی ماہرین کی تیار کردہ اس تجویز پر پہلے کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے ساتھ بات ہوگی، جس کے بعد اسے وزارتِ داخلہ کے پینل کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔
کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے شریک کنوینر سجاد کرگلی نے کہا کہ دونوں تنظیمیں منتخب ادارے کے ڈھانچے اور لداخ کے آئینی تحفظات سے متعلق اپنے اپنے مسودے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گی۔
سجاد کرگلی نے کہا: "ہم اس تجویز پر قانونی ماہرین سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد کمیٹی کے ساتھ تفصیلی بات چیت ہوگی۔" اگست 2019 میں سابق ریاست جموں و کشمیر کی تقسیم کے بعد لداخ کو بغیر اسمبلی کے ایک الگ مرکز کے زیر انتظام علاقہ (یونین ٹیریٹری) بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد سے لیہہ ایپکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس مشترکہ طور پر مکمل ریاستی درجہ، چھٹے شیڈول کے تحت آئینی تحفظات اور دیگر مطالبات کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں۔
گزشتہ ہفتے لیہہ اور کرگل میں ان مطالبات اور خطے میں نئی ایکسائز پالیسی کے خلاف مرکز کے ساتھ مذاکرات کا مطالبہ کرتے ہوئے مکمل ہڑتال بھی کیا گیا تھا۔
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