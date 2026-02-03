ETV Bharat / jammu-and-kashmir
"نیپال اور بنگلہ دیش جیسی تحریک چاہتے تھے سونم وانگچک،" مرکز نے سپریم کورٹ کو بتایا
مرکز نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ سونم وانگچک نیپال کی طرح جنرل زیڈ احتجاج کو بھڑکا رہے تھے۔
Published : February 3, 2026 at 7:21 AM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے پیر کو سپریم کورٹ کو بتایا کہ کارکن سونم وانگچک مرکزی زیر انتظام علاقے میں نیپال اور بنگلہ دیش جیسی تحریک چاہتی ہیں۔ مرکز نے کہا کہ لداخ میں نیپال کا ذکر واضح طور پر اشتعال انگیز تھا۔
یہ معاملہ جسٹس اروند کمار اور پی بی کی بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ ورلے سماعت کے دوران، سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے، مرکز کی نمائندگی کرتے ہوئے، عدالت کو بتایا کہ سونم وانگچک کی تقریر، جس میں انہوں نے گاندھیائی اصولوں کی حمایت کی تھی، جان بوجھ کر اشتعال انگیز مواد کو شامل کرنا تھا، اور وہ نوجوان نسل کو مظاہروں پر اکسانے کے طور پر دیکھا گیا تھا، بشمول پرتشدد طریقے۔
موسمیاتی کارکن کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے، لاء آفیسر نے بنچ کے سامنے پیش کیا کہ عدالت کو یاد رکھنا چاہئے کہ یہ ایک سرحدی ریاست ہے۔ انہوں نے کہا کہ لداخ میں نیپال کا حوالہ واضح طور پر اشتعال انگیز ہے۔ اس نے پوچھا کہ نیپال کا لداخ سے کیا تعلق ہے؟ مہتا نے کہا کہ وانگچک کا منصوبہ نیپال کی بغاوت کو لداخ میں GenZ کے لیے مثال کے طور پر استعمال کرنا ہے۔
مہتا نے کہا کہ ان کی (سونم وانگچک کی) اشتعال انگیز تقاریر، نیپال کی تحریک، عرب بہار کے حوالے، اور گمراہ کن ویڈیوز کے نتیجے میں پرتشدد مظاہرے ہوئے جہاں اداروں، عمارتوں اور گاڑیوں کو جلایا گیا، اور بعد میں پولیس اہلکاروں پر حملے کیے گئے۔ مہتا نے زور دے کر کہا کہ وانگچک جو کچھ کر رہے تھے وہ علیحدگی پسندانہ سرگرمی تھی۔
مہتا نے زور دے کر کہا کہ ریفرنڈم کا مطالبہ ایک علیحدگی پسند اقدام کے سوا کچھ نہیں تھا، اور یہ کہ، اگر یہ این ایس اے کی حراست کا معاملہ نہیں تھا، تو پھر این ایس اے کی حراست کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ بنچ کو پیش کیا گیا کہ لداخ مسلح افواج کو سپلائی چین برقرار رکھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ مہتا نے کہا کہ وانگچک مرکزی حکومت کو "وہ" کہتے ہیں۔ مہتا نے کہا، "یہ 'ہم' اور 'وہ' این ایس اے کی حراست کے لیے کافی ہیں۔ کوئی 'ہم' اور 'وہ' نہیں ہے... ہم سب ہندوستانی ہیں۔"
بنچ کے سامنے کہا گیا کہ لداخ مسلح افواج کے لیے سپلائی چین کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔ وانگچک کی تقریر کو پڑھتے ہوئے، مہتا نے کہا کہ وہ (وانگچک) نیپال کی طرح جنرل-زیڈ کے احتجاج کی توقع کر رہے تھے، ایسی جگہ جہاں دشمن ممالک کے ساتھ سرحد ملتی ہے۔ مہتا نے کہا کہ مہاتما گاندھی سے موازنہ غلط ہے اور محض اشتعال انگیز اور اشتعال انگیز تقریر کو چھپانے کے لئے ایک دھوکہ ہے۔ کیس میں دلائل کل بھی جاری رہیں گے۔
29 جنوری کو، وانگچک نے سپریم کورٹ کے سامنے ان الزامات کی تردید کی کہ انہوں نے عرب بہار کی طرح حکومت کا تختہ الٹنے کا مطالبہ کرنے والے کوئی بھی بیانات دیے ہیں، اور اصرار کیا کہ تنقید اور احتجاج ان کا جمہوری حق ہے۔
59 سالہ وانگچک جودھ پور سنٹرل جیل میں زیر حراست ہیں۔ سینئر وکیل کپل سبل نے، وانگچک کی بیوی گیتانجلی انگمو کی نمائندگی کرتے ہوئے دلیل دی کہ پولیس نے حراست میں لینے والی اتھارٹی کو گمراہ کرنے کے لیے ایک منتخب ویڈیو پر انحصار کیا تھا۔