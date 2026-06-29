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جموں کشمیر کے کیرتھائی ہائیڈرو پروجیکٹ کیلیے جنگلاتی اراضی کی منتقلی کی سفارش
منصوبے کے لیے مرکزی پینل نےکی 197 ہیکٹر جنگلاتی زمین کی منتقلی کی سفارش۔ حکام کے مطابق 8,723 درخت کاٹے جائیں گے۔
Published : June 29, 2026 at 6:57 PM IST|
Updated : June 29, 2026 at 7:17 PM IST
سرینگر: ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی مرکزی وزارت کی مشاورتی کمیٹی نے جموں و کشمیر میں دریائے چناب پر مجوزہ کرتھائی ہائیڈرو الیکٹرک منصوبے، مرحلہ دوم، کے لیے 197 ہیکٹر جنگلاتی زمین کی منتقلی کو اصولی منظوری دینے کی سفارش کی ہے۔
فارسٹ ایڈوائزری کمیٹی نے رواں ماہ کے آغاز میں ضلع کشتواڑ میں 840 میگاواٹ کے رن آف دی ریور پن بجلی منصوبے کو منظوری دی۔ تاہم اجلاس کی کارروائی کے مطابق منصوبے کی پیداواری صلاحیت 940 میگاواٹ سے کم کرکے 840 میگاواٹ کر دی گئی ہے، کیونکہ سنٹرل واٹر کمیشن (سی ڈبلیو سی) کی منظوری کے بعد 1975-76 سے 2021-22 تک پانی کی دستیابی کے نئے تخمینے کی بنیاد پر اس میں تبدیلی کی گئی۔
یہ منصوبہ چناب ویلی پاور پروجیکٹس لمیٹڈ (سی وی پی پی ایل) کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے، جو نیشنل ہائیڈرو الیکٹرک پاور کارپوریشن (این ایچ پی سی) اور جموں و کشمیر اسٹیٹ پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن (جے کے ایس پی ڈی سی) کا مشترکہ منصوبہ ہے۔
اجلاس کی کارروائی کے مطابق، مارچ کے اوائل میں کمیٹی نے جموں و کشمیر حکومت سے مزید معلومات طلب کرتے ہوئے اس تجویز پر فیصلہ مؤخر کر دیا تھا۔
اپریل 2025 میں پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدہ (Indus Water Treaty) معطل کیے جانے کے بعد جموں و کشمیر میں تیزی سے آگے بڑھایا جانے والا یہ تیسرا منصوبہ ہے۔ 1960 کے اس معاہدے کے تحت بھارت کو روی، بیاس اور ستلج دریاؤں پر مکمل اختیار حاصل تھا، جبکہ دریائے سندھ، چناب اور جہلم کے پانی کے محدود استعمال کی اجازت دی گئی تھی۔
بھارت کی جانب سے معاہدہ معطل کیے جانے کے بعد نریندر مودی کی زیر قیادت مرکزی حکومت نے 1,856 میگاواٹ ساولکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک منصوبے اور 260 میگاواٹ ڈول ہستی فیز ٹو منصوبے کو بھی منظوری دی۔ کرتھائی فیز ٹو پہلی بار 1984 میں تجویز کیا گیا تھا، مگر اس کے بعد سے زیر التوا تھا۔
منصوبے سے متعلق دستاویزات کے مطابق، جموں و کشمیر حکومت نے دریائے سندھ، چناب اور جہلم کے لیے مجموعی ماحولیاتی اثرات کے جائزے (Cumulative Impact Assessment) اور برداشت کی صلاحیت (Carrying Capacity Assessment) کی شرط ختم کر دی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان دریاؤں کی اسٹریٹجک اہمیت اور ملک کے آبی وسائل کے مکمل استعمال کی ضرورت کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا۔
منصوبے کی وجہ سے گھنے جنگلات میں موجود 8,723 درخت کاٹے جائیں گے، جن میں چیڑ، سلور فر، بلوط اور دیگر معتدل علاقوں میں پائی جانے والی چوڑے پتوں والی اقسام شامل ہیں۔
منصوبے کی تجویز میں کہا گیا ہے کہ دریائے چناب کی پن بجلی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس قومی اہمیت کے منصوبے میں ترقیاتی سرگرمیوں اور ماحولیاتی تحفظ کے درمیان کچھ حد تک توازن قائم کرنا ضروری ہوگا۔ تاہم کمیٹی نے کہا کہ درختوں کی کٹائی سے مجموعی ماحولیاتی نظام متاثر ہوگا، خاص طور پر بارش کے پانی کے بہاؤ میں اضافے اور مٹی کے کٹاؤ کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے ریاستی حکومت کو ضروری حفاظتی، تدارکی اور نگرانی کے اقدامات یقینی بنانے چاہییں۔
جموں و کشمیر کے محکمۂ وائلڈ لائف کے مطابق، منصوبے کا علاقہ چلغوزہ پائن، ہمالیائی تاہر، ایشیائی سیاہ ریچھ، ہمالیائی بھورا ریچھ اور ایشیائی آئی بیکس سمیت کئی نایاب جنگلی جانوروں کا قدرتی مسکن ہے۔
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