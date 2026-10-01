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مرکز جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے میں سنجیدہ نہیں: فاروق عبداللہ
فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی اور نوجوانوں کی رہائی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
By PTI
Published : October 1, 2026 at 6:59 AM IST
سرینگر: نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بدھ کے روز مرکز پر جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہونے کا الزام لگایا اور کہا کہ یونین ٹیریٹری کا نظام عوامی مفادات میں رکاوٹ بن رہا ہے۔
ان کا یہ بیان قانون ساز اسمبلی کی جانب سے ایک قرارداد منظور کیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں مرکز سے جموں و کشمیر کو فوری طور پر مکمل ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
عبداللہ نے مزید کہا کہ پانچ اگست سال 2019 سے پہلے جموں و کشمیر کو حاصل خصوصی درجہ یہاں کے لوگوں کے دلوں کے "انتہائی قریب" ہے اور اسے ان کے ذہنوں سے کبھی نہیں مٹایا جا سکتا۔
یہاں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے، عبداللہ نے کہا کہ جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کی جدوجہد ناگزیر ہو چکی ہے کیونکہ مرکز اسے بحال کرنے کے لیے درکار اخلاص اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نیشنل کانفرنس کا ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کسی بھی طرح سے یہ معنی نہیں رکھتا کہ پارٹی نے جموں و کشمیر کے عوام کے آئینی اور جمہوری حقوق کی جدوجہد کو ترک کر دیا ہے۔
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ان کا کہنا تھا کہ "منتخب حکومت یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کو مستقل کرنے، ریزرویشن کو منظم بنانے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور تیز رفتار ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم، یونین ٹیریٹری کا نظام ان مقاصد کے حصول میں متعدد رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔"
تین بار وزیر اعلیٰ رہنے والے فاروق عبداللہ نے کہا کہ عام لوگوں، ملازمین، تاجروں، بے روزگار نوجوانوں، کاریگروں، کسانوں، باغبانوں اور معاشرے کے دیگر طبقات کے مسائل اور شکایات کو دور کرنے کی کوششوں کو بھی مختلف سطحوں پر "رکاوٹوں" کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
نیشنل کانفرنس کے سربراہ نے مزید کہا کہ بہت سے کشمیری نوجوان برسوں سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ "آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد ہونے والے مظاہروں کے دوران گرفتار کیے گئے کئی دیگر افراد اب بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں، جس سے ان کے تعلیمی اور پیشہ ورانہ کریئر بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔"
عبداللہ نے کہا کہ نوجوانوں کو پاسپورٹ، ملازمت اور دیگر مقاصد کے لیے تصدیق حاصل کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے انہیں مختلف دفاتر کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان مسائل کا حل بنیادی طور پر جموں و کشمیر کے ریاستی درجے کی بحال سے جڑا ہوا ہے۔
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