ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لداخ کے 28 مقامات کو ملی سرکاری شناخت، سروے آف انڈیا کے نقشے میں ہوں گے شامل
مرکزی حکومت نے لداخ انتظامیہ سے مشاورت کے بعدان 28 مقامات کی نشاندہی کی ہے۔
By ANI
Published : October 2, 2026 at 3:28 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزارت داخلہ نے لداخ کی انتظامیہ کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے لداخ میں 28 مقامات اور جغرافیائی خصوصیات کو ان کے معیاری مقام اور خصوصیت کے ناموں کے ذریعہ سروے آف انڈیا (SoI) کے سرکاری نقشے پر شامل کرنے کے لئے شناخت کیا ہے۔
وزارت داخلہ کے مطابق لداخ کے ان مقامات اور جغرافیائی خصوصیات کو سروے آف انڈیا کے نقشے پر باضابطہ طور پر شامل کرنے کا مقصد ان کی درست شناخت کو یقینی بنانا اور عام لوگوں میں ان کے بارے میں زیادہ آگاہی پیدا کرنا ہے۔
وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا: "مرکزی حکومت نے مرکز کے زیر انتظام لداخ خطے کی انتظامیہ سے مشاورت کے بعد لداخ میں واقع مجموعی طور پر 28 مقامات اور جغرافیائی خصوصیات کی شناخت سروے آف انڈیا کے سرکاری نقشے پر ان کے معیاری ناموں کے ساتھ کی ہے۔‘‘ وزارت نے مزید کہا کہ لداخ کے نقشے پر ان مقامات اور جغرافیائی خصوصیات کی باضابطہ شناخت کا مقصد ان کی درست پہچان میں مدد دینا اور عام لوگوں میں ان کے بارے میں بہتر آگاہی پیدا کرنا ہے۔
مرکز کی جانب سے شناخت کیے گئے 28 مقامات اور جغرافیائی خصوصیات میں چوٹیاں، پہاڑی سلسلے، درے، گلیشیئرز، وادیاں، دریا، جھیلیں، زمینی علاقے اور دیگر جغرافیائی خصوصیات شامل ہیں۔
ان کی مکمل فہرست میں عطیشہ گیری (چوٹی)، برانگسا لینڈ (علاقہ)، چپچنگال پاس (درا)، کنشک چوٹی، کارون پیر (پہاڑ)، کوکسل (زمینی علاقہ)، مارتنڈ گیری (چوٹی)، پارپک (گلیشیئر)، سکامری گلیشیئر، شچمیرک پاس (درا)، شکورگا وادی، زوراوار چوٹی، دیہرا کمپاس (زمینی علاقہ)، ڈراک کارپو (پہاڑ)، گوگرا (زمینی علاقہ)، جولموری (پہاڑ)، کمارایانہ پوائنٹ (زمینی علاقہ)، پنگ لونگ (زمینی علاقہ)، رنچن زانگپو (چوٹی)، ساکیاسری گیری (چوٹی)، گرو رنپوچے (جھیل)، شمل لنگپا (زمینی علاقہ)، یانگپا دریا، ہاٹ اسپرنگ (آبی گزرگاہ)، مارپا لوٹسوا ری (چوٹی)، ملاریپا کانگری (چوٹی)، شیوا ری (چوٹی) اور مہیشور ری (چوٹی) شامل ہیں۔
جغرافیائی ناموں کی شناخت اور انہیں معیاری شکل دینا سرکاری نقشہ جاتی ریکارڈ کو برقرار رکھنے اور سرکاری نقشوں پر جغرافیائی خصوصیات کے ناموں میں یکسانیت یقینی بنانے کے عمل کا حصہ ہے۔
سروے آف انڈیا ملک کا قومی نقشہ سازی کا ادارہ ہے، جو بھارت میں سروے اور نقشہ سازی کے کام کے ساتھ ساتھ ملک کے سرکاری نقشے تیار کرنے کا ذمہ دار ہے۔ جغرافیائی خصوصیات کو معیاری ناموں اور شکل میں ظاہر کرنے سے سرکاری نقشوں اور حکومتی ریکارڈ میں یکسانیت برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔
یہ تازہ اقدام لداخ کی اسٹریٹجک اور جغرافیائی اہمیت کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ لداخ بین الاقوامی سرحدوں سے متصل ہے اور یہاں بلند و بالا پہاڑی علاقے موجود ہیں۔
سروے آف انڈیا کے نقشے میں ان مقامات اور جغرافیائی خصوصیات کو باضابطہ طور پر شامل کیے جانے سے ان مقامات کے لیے معیاری حوالہ دستیاب ہوگا اور عوام کو ان کے نام اور مقامات کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوں گی۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ان مقامات اور جغرافیائی خصوصیات کی شناخت لداخ انتظامیہ سے مشاورت کے بعد کی گئی ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
لداخ کے 23تاریخی و ثقافتی مقامات ورثہ قرار، قدیم چٹانی نقوش اور بدھ کے مجسمے بھی شامل